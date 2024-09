Parte da Ormea il viaggio “Alto Tanaro – America Latina e ritorno”

Domenica 15 settembre Ormea ospiterà il primo appuntamento di “Alto Tanaro – America Latina e ritorno” un viaggio nei suoni e nelle parole dell’America dei sogni, con particolare riferimento ai fenomeni di massa del primo novecento e all’importanza storica della ferrovia come strumento di collegamento della Valle Tanaro con il resto del mondo.

Viaggio che proseguirà poi a Bagnasco il 28 settembre, per concludersi a Nucetto il 13 ottobre.



L’iniziativa fa parte della rassegna “PROFILI D’AUTORE – migrAzioni” che offrirà, a partire dal mese di settembre, l’esperienza di narrazioni attraverso il territorio, raccontandone le contaminazioni espressive, artistiche ed esperienziali anche per chi in Valle è rimasto o ha trovato una ragione di vita.