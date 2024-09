“Naturalmente Eros” a Barge: prestigiosa mostra negli spazi dell’ex officina ferroviaria

S’inaugura sabato 7 settembre alle ore 17,30, negli spazi dell’ex officina ferroviaria di Barge, la prestigiosa mostra “Naturalmente eros – Psicologie di forme e colori”, curata da Cinzia Tesio e Dario Lorenzati.



Gli spazi dell’ex Officina, dopo il brillante esordio del 2023 con Natura e Figura Umana, accoglieranno quest’anno attorno al tema Naturalmente l’Eros due personalità, Vesna Bursich e Walter Stiari, artisti che, pur comunicando la propria arte con modi, linguaggi e tecniche assai diversi, trattano il nucleo attorno al quale la mostra è stata costruita con empatie assai congruenti.



Entrambi, con termini espressivi la prima, con atteggiamenti sia espressivi che impressivi il secondo, aderiscono con decisione alla critica nei confronti della visione dell’uomo moderno e contemporaneo abbagliato dal positivismo scientifico fondato sul dominio della razionalità. In altri termini, si oppongono alla sudditanza dell’arte rispetto alla logica scientifica: scoprono nella sublimazione della realtà, il sapore della sapienza e della bellezza.Due volti della medesima verità.



Ci consegnano forme artistiche pittoriche e scultoree in cui Vesna indaga il “desiderio nei suoi valori più alti e pieni come vero motore delle pulsioni umane, autentico propulsore del mondo”; mentre Walter, cerca la radice della ragion d’essere dell’arte nella società contemporanea dove Eros è la sola via d’accesso alla bellezza spirituale ed etica. Per entrambi l’esperienza estetica è l’esperienza fondamentale e necessaria dell’uomo contemporaneo. Partendo dalla contemplazione delle proprie coscienze in contatto diretto col mondo muovono verso l’astrazione. È questo il modo con cui Eros li conduce alla fruizione della bellezza più alta, quella che coniuga il corpo con il pensiero. Empatia, tensione erotica verso la vita.



Le opere rappresentano una vera e propria testimonianza del dialogo tra l’arte e la natura in divenire, considerata nella totalità dei fenomeni e delle forze che in essa si manifestano e di cui l’uomo è parte integrante e decisiva. Nel suo significato originale, "ciò che sta per nascere". Tracce plastiche e pittoriche di pensieri all’interno di una realtà contemporanea complicata e complessa.



Il percorso consiste di circa 50 opere: installazioni,sculture e tele di piccole, medie e grandi dimensioni collocate con grande attenzione all’aspetto museografico affascinante, unico direi,costituito dalla fabbrica dell’Ex officina. Stilare e organizzare un progetto culturale che contiene operedi artisti contemporanei è un’azione indubbiamente complessa che richiede un’analisi dei loro percorsi formativi, da cui hanno origine le loro dubbiose consapevolezze, ogni forma di emozione, i diversi sentimenti che animano la loro sensibilità e quindi la coscienza che tutto questo accoglie.



In ogni caso è un atto dovuto quanto necessario;un apporto indispensabile alla ricerca del significato di ciò che la loro arteci mostra. Il piacere dell’invenzione, la ricerca di equilibri o disequilibri sino all’atto creativo, la prassi, sono componenti essenziali di ogni artista. Con toni e contenuti diversi le opere di Bursiche Stiari dialogano tra loro e comunicano con il pubblico per mezzo di immagini chiare ed immediate, elevando a manifestazione artistica il rapporto fra la Natura e il presente dell’Essere umano.



Grande attenzione verrà riservata alla comunicazione e divulgazione dei vari aspetti e contenuti del progetto, sia con i mezzi cartacei che online e social a cui sarà aggiunta la collaborazione con la casa editrice Nuova Stampa di Revello per il catalogo della mostra.

Gli obiettivi della rassegna sono sostanzialmente tre.



Il primo è valorizzare la figura di Maestri d’arte contemporanei originali nella loro ricerca espressiva; il secondo offrire conoscenza e visibilità all’unicità della sede espositiva della Città di Barge anche tramite una adeguata pubblicità con manifesti e servizi su testate di settore regionali e locali; il terzo coinvolgere i cittadini bargesi e il mondo della scuola attraverso incontri e conferenze in cui dialogare sull’evento e sulla sua portata culturale.



La mostra sarà visitabile dal 7 settembre al 27 ottobre nei seguenti orari: venerdì: 15.30-19; sabato e domenica 10-12.30/15,30-19.