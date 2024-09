La minoranza di Saluzzo sulla variante Sedamyl: "Attenzione alla viabilità"

I Consiglieri Giovanni Damiano, Alberto Daniele, Nicolò Giordana, Marco Piccat, Claudio Capitini e Paola Sanzonio nelle scorse settimane hanno presentato ai competenti Uffici comunali alcune osservazioni alla Variante strutturale n.1 al Piano Regolatore Comunale, meglio nota come "variante Sedamyl".

"Questa importante modifica dello strumento urbanistico vigente - spiegano i consiglieri - ha ad oggetto lo spostamento verso nord dello stabilimento, con l'acquisizione dell'attuale palazzetto dello sport e della scuola IPC Pellico a beneficio dell'Azienda, che - allontanando così il proprio baricentro dalla Città - li ricostruirà ex novo a poca distanza, a utilizzo della comunità.

Dietro Sant'Agostino e la Consolata le Scuole (dove la capienza dovrebbe raggiungere il numero di 700 studenti se verrà accorpato l'istituto Denina); dietro l'attuale Stadio Damiano il palazzetto dello sport".

Consapevoli dell'importanza dell'a Sedamyl, - che i Consiglieri hanno definito "Azienda strategica per la comunità cittadina e leader mondiale nella produzione di alcol e amidi", sono state evidenziate quelle che - a loro parere - potrebbero essere criticità.

"In primo luogo per quanto riguarda la viabilità locale - dicono i consiglieri - su gran parte del tessuto viario locale, ma in particolare su via Sant'Agostino (davanti alla chiesa), via della Croce e via Monviso; mentre una riqualificazione dei volumi dell' ex Caserma Cairoli non è ad oggi contemplata. Si è evidenziata anche la necessità improrogabile di parcheggi, di cui Borgo San Martino ha assoluto bisogno: e che la realizzazione di una piazza pubblica potrebbe almeno in parte risolvere: a servizio del nascente polo scolastico e di quello oggi presso l' ex Caserma Musso; a servizio del commercio di vicinato e degli edifici di culto".

I Consiglieri, che hanno incontrato i vertici di Sedamyl nello scorso mese di luglio, si sono detti disponibili alla collaborazione costruttiva nelle sedi istituzionali proprie (consiglio comunale e commissione urbanistica) alla ricerca di un equo bilanciamento tra gli interessi della Città e quelli dell'Azienda.