Cuneo piange la scomparsa di Francesco Demichelis, ex infermiere “stimato e benvoluto da tutti”

In lutto la comunità di Cuneo per la scomparsa di Francesco Demichelis. Classe 1938, Demichelis era originario di Carleveri di Rocca de Baldi. Per anni ha vissuto nella frazione di Madonna delle Grazie ma da tempo viveva nella centrale via Carlo Emanuele III: ex infermiere all’ospedale Santa Croce e Carle del capoluogo, era un grande appassionato di bocce.



Lascia la moglie Maria e il figlio Gianfranco, attuale assessore all’Ambiente, con la nuora Nicoletta Re. Il funerale si terrà domani, venerdì 6 settembre, alle 15.30 nella parrocchia di Madonna delle Grazie.



“Papà era molto conosciuto e ben voluto, in città, non solo per il lavoro che ha svolto per tutta la vita ma anche e soprattutto per il suo bel carattere e per l’apertura verso il prossimo – ha detto Gianfranco, ricordandolo -. Era molto legato alle nipoti Sara, Alice, Chiara ed Elisa, che adorava. Da lui ho acquisito una caratteristica importante, a livello umano, lavorativo e amministrativo, e cioè l’empatia”.