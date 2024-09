Domani, a Mondovì, Fondazione CRC apre al pubblico il percorso espositivo dedicato ai campioni olimpionici

Venerdì 6 settembre, in piazza Maggiore a Mondovì, apre al pubblico il percorso espositivo itinerante “Nell’Olimpo. Storie di campioni di un territorio”, promosso da Fondazione CRC con la collaborazione del CONI Piemonte e a cura dell’Associazione Art.ur. L’allestimento a cielo aperto, visitabile liberamente fino a domenica 20 ottobre, celebra gli atleti e gli allenatori della provincia di Cuneo che negli anni hanno partecipato ai Giochi Olimpici e Paralimpici.

Tra le iniziative collaterali, Fondazione CRC propone visite guidate gratuite alla mostra dedicate alle scuole secondarie di primo e secondo grado. Inoltre, nell’ambito della Giornata Europea delle Fondazioni che si terrà martedì 1° ottobre, Fondazione CRC organizza un talk dedicato al ruolo sociale e inclusivo dello sport, con protagoniste diverse campionesse olimpioniche e paralimpiche di ieri e di oggi. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.fondazionecrc.it

“Ripercorrere e far conoscere le storie di talento, di passione e di successo di atleti e allenatori della nostra provincia rappresenta un’occasione preziosa per riflettere sui valori universali dello sport e per promuoverne la pratica e la diffusione, in particolare nell’anno delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Parigi” commenta Mauro Gola, presidente di Fondazione CRC.

L’esposizione “Nell’Olimpo. Storie di campioni di un territorio”

Il percorso espositivo è formato da una struttura modulare con pannelli narrativi, che raccontano i grandi atleti e atlete del cuneese che hanno partecipato alle Olimpiadi e Paralimpiadi. Una linea del tempo corre lungo tutto il percorso e permette ai visitatori di collocare storicamente le vicende dei singoli atleti. Sui pannelli sono raccontate le loro storie, con esclusive citazioni rilasciate in inedite interviste, visionabili tramite Qr Code. Il format itinerante che ha fatto tappa a Cuneo, Alba e Mondovì collega le tre città in una sorta di staffetta della celebrazione dei valori sportivi e della ricchezza del territorio cuneese, con gli occhi puntati sulle Olimpiadi e sulle Paralimpiadi di Parigi. Il percorso espositivo è stato realizzato con la collaborazione del Comitato Scientifico composto da Claudia Martin, Lorenzo Tanaceto e Francesco Marangio.

Le visite guidate gratuite dedicate alle scuole

Da Franco Arese a Elisa Balsamo, da Stefania Belmondo a Marta Bassino, gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado avranno l’opportunità di esplorare le vite, le gesta e i valori di straordinari sportivi, approfondendo la storia di ogni atleta per comprendere le sfide e le difficoltà affrontate verso il successo. L’esperienza educativa delle visite guidate è finalizzata ad appassionare e trasmettere i valori dell’attività sportiva. Per info e prenotazioni scrivere a progetti@art-ur.it o chiamare il numero 340/7417302