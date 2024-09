"Grazie alla Banca di Cherasco - filiale di Cuneo per l'aiuto a sostegno dei bambini del Madagascar"

Gentile direttore,

Il Comitato di beneficenza "Amici dell'Istituto scolastico N.S.de La Salette Antsirabe Madagascar" ringrazia la Banca di Cherasco filiale di Cuneo per aver contribuito alla realizzazione del calendario "Arte sacra nel cuneese 2025". Il calendario, ormai alla terza edizione, ogni mese illustra con belle immagini una Cappella del nostro territorio.

Dodici Cappelle non sempre aperte al pubblico, a volte sconosciute ma degne di essere visitate e apprezzate per il notevole patrimonio artistico che contengono.

Gli affreschi della Cappella Santa Croce a Mondovì Piazza, della Cappella Santa Brigida a La Morra, della Cappella San Rocco a Rocca de' Baldi, per citarne alcuni sono tra le immagini pubblicate nel calendario. Mentre una sezione è dedicata alle Confraternite di Niella Tanaro, Peveragno, Castagnito e Santa Vittoria d'Alba.

Il ricavato sarà interamente devoluto all'Istituto scolastico N.S.de La Salette in Madagascar, in sostegno ai bisogni scolastici e alimentari dei molti bambini in difficoltà nel Paese africano.