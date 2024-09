L'artista Matteo Fieno di Diano d'Alba presenta a Torino la sua personale "Dietro i portoni"

Dieci donne. Dieci portoni. Dieci storie. ARTÀPORTER presenta DIETRO I PORTONI. 10 ritratti di donne oltre le apparenze, la mostra personale di Matteo Fieno, artista figurativo contemporaneo di Diano d'Alba (CN), conosciuto come “L’artista delle donne” per la sua particolare attenzione al mondo femminile. La mostra, a cura di Massimo Gioscia, è visitabile dal 14 al presso il Con/Temporary Space (Ex Teatro Macario) in via Santa Teresa 10d, e accoglie dieci opere dell’artista, dieci ritratti di donne del passato, rielaborate in chiave contemporanea. La mangiatrice di uomini, l’Esploratrice, La Sinta, La Responsabile, La Stilosa, La Pittrice, La Vittimista, La Scaltra, La Contessa e La Scienziata: le dieci donne non hanno nomi ma appellativi che le caratterizzano, che lasciano intuire qualcosa di sé. Chi sono queste donne, quali storie si nascondono dietro ai loro occhi, ai loro sguardi severi ed espressioni coinvolgenti? Come in una sorta di gioco creativo, ogni visitatore può immaginare ciò che preferisce e poi, se desidera, andare a scoprire ciò che Matteo Fieno ha pensato per ognuna di loro nel “Diario di Dietro i Portoni”, il volume che accompagna le opere in mostra. Una sorta di diario di artista che raccoglie dieci racconti, uno per ogni donna ritratta, capace di svelare qualcosa di più della vita di queste protagoniste immaginifiche il cui volto è catturato nella tela. I racconti sono frutto dell’interazione tra l’artista e l’intelligenza artificiale: partendo da appunti, idee e stimoli di Fieno, l’IA ha prodotto i testi che raccontano dettagli e aneddoti della vita delle dieci donne.