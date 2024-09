Paperino e dinamiche geopolitiche al centro del programma per le scuole del Festival dei Luoghi Comuni

Anche per questa sesta edizione del “Festival dei Luoghi Comuni”, in programma a Cuneo da giovedì 10 a domenica 13 ottobre 2024, l’Associazione Culturale Cuadri ha riservato alcune iniziative di alto profilo alle scuole del territorio, con una due giorni di laboratori e incontri gratuiti per gli studenti dei diversi cicli scolastici.

Disegnatori e sceneggiatori del settimanale “Topolino” proporranno agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado dei laboratori dedicati a Paperino, che quest’anno spegne 90 candeline e che, per essere sempre il perdente o lo sfortunato di turno, rappresenta il personaggio simbolo del motto del Festival 2024: “L’importante è partecipare”.

Gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, invece, potranno affrontare il luogo comune scelto per questa sesta edizione del Festival sotto un altro punto di vista, grazie ad un’analisi geopolitica sul ruolo dell’Italia e dell’Europa nei nuovi conflitti che si sono affacciati ai confini europei e nell’area del Mediterraneo, offerta da due analisti di Limes, la rivista fondata e diretta da Lucio Caracciolo, in collaborazione con Europe Direct di Cuneo. Le iniziative sono gratuite con prenotazione obbligatoria scrivendo a info@festivaldeiluoghicomuni.it. Il programma del Festival è in aggiornamento sul sito www.festivaldeiluoghicomuni.it.

Giovedì 10 e venerdì 11 ottobre, dalle 8.30 alle 16, presso il Rondò dei Talenti (via Luigi Gallo, 1) di Cuneo, si terranno i laboratori gratuiti per le scuole primarie e secondarie di primo grado, dal titolo “Partecipare per divertirsi!”, in collaborazione con il magazine “Topolino”. Grazie alla collaborazione con Panini Comics,l’iconico personaggio di Paperino sarà il protagonista dei laboratori di disegno tenuti dallo sceneggiatore Alessandro Sisti, che da oltre 40 anni scrive le avventure di topi e paperi, con i disegnatori Blasco Pisapia e Simona Capovilla.

Giovedì 10 ottobre, dalle 9.30 alle 11.30, presso il Cinema Monviso (via XX Settembre, 14), in collaborazione con Europe Direct di Cuneo, gli analisti geopolitici di Limes, Federico Petroni e Giacomo Mariotto, proporranno agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado la riflessione “L’Italia e l’Europa nella Guerra Grande: partecipare per non essere travolti”: in un tempo confuso e rischioso l’Italia non può giocare da sola, ma deve ripensare strumenti e strategie per scongiurare l’evanescenza. Il ritorno della guerra nel novero del possibile obbliga l’Europa a scelte difficili.

Il Festival dei Luoghi Comuni è un progetto dell’Associazione Culturale Cuadri realizzato in collaborazione con Limes – Rivista italiana di geopolitica, Panini Comics, Off Topic Radio 24, Wikimedia Italia, Europe Direct Cuneo, Cuneo Bike Festival ed AIDO Piemonte e con il contributo di Fondazione CRC, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte e Comune di Cuneo e il sostegno di Banco Azzoaglio.