Busca in lutto per la morte di Pietro Ramonda, dipendente Omb e grande appassionato di calcio

Saranno celebrati oggi, giovedì 5 settembre alle 15 nella parrocchia di Busca, i funerali di Pietro Ramonda. dipendente alla Omb di Busca. Aveva 52 anni e, da tempo lottava contro un tumore.

Si è spento a Candiolo martedì 3 settembre.

Era un grande appassionato di calcio. Così lo ricorda la società del Busca Calcio: “Oggi per tutto il Busca Calcio 1920 è un giorno tristissimo. Pietro Ramonda non un tifoso, ma il TIFOSO STORICO della nostra società questa mattina purtroppo è mancato. Tutto il direttivo porge le più sentite condoglianze alla sua famiglia. Domenica per la prima gara di campionato si osserverà un minuto di silenzio e si indosserà la fascia a lutto. Riposa in pace grande guerriero”.

Pietro Ramonda lascia la moglie Sonia, la figlia Camilla, la sorella Adriana con Michela, il suocero, le cognate, zii, zie, cugini e parenti tutti. Eventuali offerte saranno devolute per la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.