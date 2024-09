Cuneo, verso un cambiamento d'epoca: appuntamenti per un percorso di analisi e testimonianza condiviso e con professionisti

A partire dal 20 settembre inizierà un ricco calendario di appuntamenti per aprirsi al cambiamento e viverlo serenamente coordinato da don Gianni Falco in collaborazione con il settore cultura della Diocesi di Cuneo – Fossano. Molti gli interventi di professionisti per affrontare e accompagnare i presenti in un percorso di analisi e testimonianza condiviso.



Don Gianni Falco spiega le ragioni che vi sono dietro il corso "Verso un cambiamento d'epoca":

“C i a c c o r g i a m o o g n i g i o r n o , a t t r a v e r so l'esperienza ed i mezzi della comunicazione, che siamo coinvolti in cambiamenti sempre più rapidi e profondi nei vari ambiti della nostra esistenza a livello individuale, lavorativo, sociale, politico e tecnologico. Non possiamo, però, subire passivamente gli eventi, ma dobbiamo anzitutto conoscerli nelle loro dinamiche, valutarli e guidarli in maniera che la persona non venga mai sacrificata, ma rimanga sempre il centro e la finalità di ogni conquista umana e tecnica. Lo scopo del Corso consiste, dunque, nel voler offrire, attraverso Relatori esperti nei vari settori, strumenti cognitivi di questa complessa realtà e proporre stili di vita adeguati per continuare ad essere protagonisti in questo cambiamento d'epoca. Ci auguriamo che il percorso di approfondimento possa rispondere positivamente alle aspettative di ciascuno di voi”.

Gli incontri si terranno alle 21 presso il salone della Parrocchia S. Paolo via Fenoglio, 47 a Cuneo.



Ecco il calendario:



VENERDÌ 20 SETTEMBRE

L'intelligenza artificiale: opportunità e rischi

Giorgio Metta Direttore scientifico Istituto Italiano di Tecnologia - Genova

VENERDÌ 27 SETTEMBRE

La salute e il Servizio Sanitario Nazionale: l'ultima chiamata

Valter Ricciardi Direttore Scuola Specializzazione di Igiene e Medicina Preventiva - Roma VENERDÌ 4 OTTOBRE

Accendere le macchine e spegnere il cervello?

Federica Mormando Psichiatra e Psicoterapeuta - Milano

VENERDÌ 11 OTTOBRE

Il cibo: sicurezza, disuguaglianze e fonti proteiche alternative

Maria Caramelli Membro del Comitato Nazionale per la sicurezza alimentare – Torino

VENERDI' 18 OTTOBRE

Le nuove strade del lavoro

Marco Bentivogli Coordinatore di Base Italia già Segretario Generale metalmeccanici CISL – Roma

VENERDÌ 25 OTTOBRE

L'inverno demografico: cause e prospettive

Giulia Rivellini Docente e Ricercatrice - Milano

VENERDÌ 8 NOVEMBRE

Identità sessuale e questione gender

Aristide Fumagalli Docente Teologia morale – Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale - Milano VENERDÌ 15 NOVEMBRE

L'Unione Europea in un mondo fuori controllo

Franco Chittolina Presidente di APICE Cuneo

VENERDÌ 22 NOVEMBRE

Quale Chiesa in cammino verso il futuro?

Mons. Erio Castellucci Arcivescovo di Modena Carpi e Nonantola



Per chi vorrà iscriversi singolarmente la quota è di 30 euro, di 40 per i nuclei familiari e di 5 per gli studenti.



E' possibile effettuare la propria iscrizione presso:



Libreria “Stella Maris” V. F. Cavallotti, 5 - Cuneo

Edicola “Stella Maris” C.so Nizza, 13 - Cuneo

Libreria “L'Ippogrifo” P.zza Europa, 3 - Cuneo C.so Nizza, 1 - Cuneo

Cartoleria “Brunori” C.so Barale, 7/c - Borgo S. Dalmazzo

Edicola “Stefania Sarale” V. Venasca, 3 - Madonna dell'Olmo

Cartoleria-edicola “La leggenda” V. Bisalta, 13 - Borgo S. Giuseppe

“Il forno a legna” P.zza Garibaldi, 8 - Boves

Oppure nella sala delle conferenze prima dell'intervento dei Relatori



Il Corso è riconosciuto valido ai fini dell'aggiornamento per docenti di ogni ordine e grado. L'autorizzazione è rilasciata dalla Facoltà Teologica I.S.S.R. di Fossano.