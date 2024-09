Ciclismo Giovanissimi: Emmegi Cycling Ceva sugli scudi a Canelli

In una giornata tipicamente estiva si è svolta la prova su strada del Memorial A. Domanda, Gran Premio Giovanissimi a Canelli, organizzata dall’ASD Pedale Canellese.

L’Emmegi, capitanata direttore sportivo Matteo Gagino, ha schierato due atleti, nelle categorie G5 e G6.

Sebbene per i giovani partecipanti il ciclismo su strada non rappresenti la disciplina principale, essendo stati formati principalmente per la Mountain Bike, i due alfieri hanno ottenuto risultati eccellenti nelle rispettive categorie.

Nella G5 vittoria in volata di Corrado Saulo, che ha condotto una gara rispondendo ai numerosi attacchi degli avversari per poi sfoderare la stoccata finale sul lungo rettilineo di arrivo.

Nella categoria G6 Sebastiano Adami ha regolato sul traguardo tutto il gruppo degli inseguitori, a seguito di una fuga precoce da parte del fortissimo vincitore di giornata.

E’ bello ricordare che questi due piccoli atleti si allenano insieme dal lontano, ormai, 2018. Prima del via ufficiale si è svolta la prova riservata alla categoria promozionale (fino a 6 anni), volta alla promozione dello sport e del movimento in bicicletta.

Durante il mese di settembre i giovanissimi saranno impegnati in diverse altre competizioni e, nel contempo, riprenderanno gli allenamenti nel campo scuola di Priero, anche per i più piccoli.