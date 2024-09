Bra, niente Messa festiva delle 9 nella parrocchia di Sant’Antonino nel mese di settembre

Nella bacheca della parrocchia di Sant’Antonino Martire a Bra è affisso un avviso: «La Messa delle ore 9 della domenica viene sospesa nei mesi di agosto e settembre. Riprende domenica 6 ottobre».

In quante altre chiese d’Italia potrebbe essere appeso un cartello simile? Molte, moltissime, purtroppo. Non diciamo niente di nuovo: c’è da fare i conti con la diminuzione progressiva dei sacerdoti. Ce ne sono pochi e (forse) ce ne saranno sempre meno. Nonostante papa Francesco, il cui ascendente tra credenti e non credenti è sempre alto.

Tuttavia niente campane a morto: non è ancora il momento di vedere Bra trasformata in una di quelle città con magnifiche chiese trasformate in sale da concerto o, peggio, con i portoni perennemente chiusi. Basta pensare alla Novena in onore della Madonna dei Fiori, quando nel Santuario sono presenti così tanti fedeli durante le Messe feriali che ogni giorno sembra domenica.