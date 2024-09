Dall’Estate Ragazzi ai Doposcuola del Comune di Bra: l’equipe educativa della Cooperativa sociale Alice si prepara per un nuovo anno scolastico

È da poco terminata l’Estate Ragazzi del Comune di Bra, gestita dalla Cooperativa Sociale Alice, che ha visto la partecipazione di 180 bambini dai 3 ai 6 anni, 255 bambini dai 6 agli 11 anni (tra cui 41 bambini disabili e 15 bambini in situazioni di disagio sociale ed economico) ed il coinvolgimento di una quindicina di associazioni presenti sul territorio. Si coglie qui l’occasione per ringraziare le famiglie, per la fiducia e per la collaborazione, e le realtà coinvolte per la loro attiva partecipazione. Il lavoro insieme e in rete è stato la chiave della riuscita dei centri estivi.

Tempo di sistemare gli ultimi dettagli e l’equipe educativa si prepara per tornare a scuola ad accogliere i bambini. Anche per questo nuovo anno scolastico i servizi del Comune di Bra gestiti dalla Cooperativa Sociale Alice saranno: post-orario nelle scuole dell’infanzia (dove sarà attivato il prolungamento d’orario), assistenza mensa nelle scuole primarie, pre-orario e post-orario nella scuola primaria Edoardo Mosca, doposcuola nelle scuole primarie (Rita Levi Montalcini, Don Milani, Mafalda di Savoia, Augusto Jona). I servizi educativi rappresentano un aiuto concreto per le famiglie, sostenendole quotidianamente nella gestione, nella cura e nella crescita dei propri figli. Per quest’anno, oltre al sostegno professionale nello svolgimento dei compiti scolastici, un ricco calendario di laboratori esperienziali vedrà i bambini protagonisti attivi nei processi di conoscenza e di apprendimento.