Educazione ambientale e alimentare: due priorità per il nuovo anno delle scuole albesi

L'anno delle scuole albesi sarà improntato al dialogo costante, alla programmazione e alla condivisione costante dei problemi e delle criticità: almeno questa l'intenzione dell'assessore all'Istruzione Donatella Croce che spiega: "In estate abbiamo incontrato i dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi albesi per fare il punto della situazione e capire le loro esigenze. Un metodo che abbiamo deciso di portare avanti, creando un gruppo comunale, partendo dall’ascolto delle varie esigenze che saranno prese in carico con l’obiettivo comune di garantire ai ragazzi che frequentano i nostri plessi il giusto supporto per la crescita e formazione dei ragazzi che presentano i nostri plessi".

Per quanto riguarda il nuovo anno scolastico, uno dei primi progetti a partire sarà Piedibus, ormai una tradizione dal 2012. "Abbiamo intenzione di proseguirlo e ampliarlo perché ci sono diversi aspetti importanti al suo interno: la sensibilizzazione all'ambiente, la mobilità sostenibile e sulla formazione", aggiunge Croce.

Il Piedibus è un autobus "umano", formato da un gruppo di bambini, accompagnati da adulti volontari (genitori, parenti, nonni civici), con capolinea, fermate, orari e un suo percorso prestabilito (non superiore a 1 km). Un adulto “autista” davanti e un altro “controllore” chiude la fila.

I bambini vanno a scuola in gruppo seguendo un percorso in sicurezza stabilito e raccogliendo passeggeri alle “fermate”, predisposte lungo il cammino. Lungo il percorso i bambini chiacchierano con i loro amici, imparano nozioni utili sulla sicurezza stradale e si guadagnano un po’ d’indipendenza.

Un altro progetto importante riguarderà l'educazione alimentare, sviluppato insieme all'Asl Cn2. Nella mensa di via Liberazione verranno realizzati dei pannelli informativi dedicati alla sensibilizzazione alimentare e saranno creati anche nuovi spazi di fruizione. L'iniziativa riguarderà anche il comune di Bra.