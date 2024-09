“Fiocco rosa” in casa PD: Chiara Gribaudo svela il pancione sui social

Sarà “fiocco rosa” per Chiara Gribaudo, cuneese deputata e vicepresidente del Partito Democratico, che in una foto apparsa oggi (venerdì 6 settembre) sui propri canali social si mostra impegnata in un’escursione in montagna e con un’inequivocabile pancetta.



“Tengo molto alla mia privacy familiare e per questo mi sono domandata se condividere o meno - scrive Gribaudo -. Però ormai è così visibile e soprattutto ci saranno dei no che necessariamente dovrò dire, perché la pancia cresce e qualche rallentamento è obbligatorio”.



“A chi pensa che così dormirà sonni più tranquilli dico: non sperateci troppo. Sarà una ragione in più, più solida e profonda, per continuare le battaglie che ho sempre fatto. Quelle per una genitorialità condivisa, per il lavoro delle donne, per un welfare realmente universale e concreto in un Paese in cui serve fare molto di più per le madri e per le famiglie, che poi significa far di più per il futuro dell’Italia. Ecco ci siamo, e saremo ‘cattivissime’ insieme. Grazie per l’affetto ricevuto e quello che continuerò a ricevere”.



A lei, al papà e alla piccola i migliori auguri da parte della nostra redazione.