Peveragno, dopo una lunga chiusura riapre il campetto da basket di via San Giorgio

Ha ufficialmente riaperto i battenti oggi (venerdì 6 settembre) il campetto da basket di via San Giorgio a Peveragno. Conclusi infatti gli interventi di manutenzione straordinaria: sono state alzate le recinzioni a protezione, imbottiti i piantoni dei canestri e inseriti i bidoni per la raccolta differenziata.



“Si pregano i fruitori di non danneggiare le imbottiture e di utilizzare i bidoni, come gesto di aiuto alla comunità nel realizzare il più possibile raccolta differenziata – commentano dal Comune, dando la notizia sulla pagina Facebook ufficiale dell’ente - . Buon divertimento a tutti gli amanti del basket”.