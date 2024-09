Trump in vantaggio nei sondaggi, buon segno per le criptovalute? Intanto PEPU vola a 12 milioni di dollari in prevendita

Il candidato a presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, potrebbe essere in vantaggio rispetto alla candidata dei democratici, Kamala Harris, secondo le previsioni eseguite da Polymarket.

Trump's lead in the odds just hit 5%. pic.twitter.com/qKMQ8sTV9h — Polymarket (@Polymarket) September 4, 2024

Il vantaggio di circa il 5% è comunque ancora minimo, molto inferiore rispetto al consenso che Trump aveva ottenuto dopo la conferenza Bitcoin 2024 tenutasi a Nashville in Texas.

Ciononostante, questo potrebbe essere un buon segnale per tutti i trader e gli investitori dello spazio cripto, dal momento che Trump ha dimostrato una certa apertura e supporto delle soluzioni DeFi. Questo potrebbe rivelarsi un ottimo incentivo anche per token non ancora arrivati sul mercato, come PEPU che nella sua fase ICO ha già raggiunto 12 milioni di dollari in prevendita.

Trump e le criptovalute

Sembra innegabile ormai che parte del successo di Donald Trump sia dato anche dall’attenzione, in campagna elettorale, riservata agli amanti delle criptovalute. Il suo supporto a Bitcoin è in grado di smuovere molti voti e non passano inosservate le sue affermazioni in cui parla di rendere gli Stati Uniti la capitale delle criptovalute sul pianeta.

Il candidato dei repubblicani ha vita facile, però, poiché dall’altro lato Kamala Harris è completamente assente dal discorso. Bisognerà quindi vedere se i democratici decideranno di prendere di petto la questione e iniziare a esprimere in maniera diretta i propri piani in merito alle criptovalute, oppure se questo argomento resterà appannaggio dei repubblicani, che potrebbero così conquistare tutti i voti dei trader esperti e non.

Bitcoin, in ogni caso, non sta vivendo un periodo particolarmente roseo e fatica ancora a trovare il supporto necessario per rompere la soglia psicologica dei 60.000$, continuando a oscillare tra 55.000 e 57.000$. L’elezione di Trump potrebbe essere in grado di far pendere la bilancia e ridurre la pressione di vendita ma bisognerà attendere ancora qualche mese prima di scoprire chi sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti.

In questo momento, quindi, potrebbe essere più saggio investire in una prevendita, poiché è possibile accedere a un costo vantaggioso per token dal potenziale successo. Quella che sta ottenendo maggiori consensi è proprio Pepe Unchained.

Pepe Unchained (PEPU)

PEPU è una nuova meme coin che sta ottenendo un successo enorme durante la fase ICO, ovvero di Initial Coin Offering. Ha già superato la soglia dei 12 milioni di dollari, un risultato sorprendente che dimostra l’interesse di piccoli investitori e whale.

Pepe Unchained ha tante frecce al suo arco, non solo utilizza come testimonial del progetto la rana Pepe, uno dei meme più riconoscibili e amati, ma presenta delle soluzioni di scalabilità grazie alla creazione di un ecosistema su blockchain Layer-2.

Come molti trader e investitori sapranno, la maggior parte delle meme coin opera su Layer-1, un protocollo che ormai mostra tutti i segni del tempo e un affollamento che ne ha ridotto l’efficienza. Spostandosi su Layer-2, PEPU vuole rivitalizzare lo spazio meme coin, godendo di transazioni più veloci e costi gas inferiori.

Il potenziale è notevole e tra gli investitori si parla già di gemma 100x, in grado di competere con un altro gigante del settore: PEPE. Quest’ultima, infatti, è una meme coin che ha fatto registrare guadagni notevoli per tantissimi investitori, soprattutto nell’ultimo anno. Tuttavia, come molte meme coin, ha una destinazione d’uso ristretta, legata solo all’ambito speculativo. Pertanto le oscillazioni di valore sono elevate e l’investimento risulta particolarmente rischioso.

PEPU, invece, con il suo progetto, vuole ricoprire un ruolo su più ampia scala. Potenzialmente potrebbe quindi rivaleggiare con PEPE e superare i rendimenti offerti da quest’ultimo.

Acquistare token PEPU al prezzo attuale è semplice. Basta utilizzare un wallet compatibile ed è subito possibile partecipare alla ICO al costo di 0,0094982$. Un prezzo molto vantaggioso rispetto a quello che potrebbe avere al momento della quotazione sui principali exchange decentralizzati e centralizzati.

