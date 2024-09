Festa della Madonna delle Grazie a Brondello tra fede e tradizione popolare

La comunità di Brondello si prepara a vivere un fine settimana all’insegna della fede e delle tradizioni con la tanto attesa Festa della Madonna delle Grazie. Questo evento, profondamente sentito dagli abitanti del paese, si terrà sabato 7 e domenica 8 settembre, offrendo un variegato programma di celebrazioni religiose e momenti di svago per tutte le età.



La festa prenderà il via sabato 7 settembre alle 19 con l’apertura del bar e dello stand gastronomico, dove i partecipanti potranno gustare una deliziosa grigliata mista accompagnata da vino, acqua e un dolce tipico a base di pesche, amaretti e cioccolato.



Contemporaneamente, sarà attivo il banco di beneficenza, una tradizione che ogni anno attira molti sostenitori.



Alle 21, la comunità si riunirà per la recita del rosario, seguita da una solenne processione con la statua della Madonna delle Grazie con partenza dal pilone votivo.



La serata proseguirà alle 21,30 con l’accensione del tradizionale falò, simbolo di purificazione e fede, e culminerà con un suggestivo spettacolo pirotecnico che illuminerà il cielo di Brondello, regalando ai presenti un momento di grande emozione.



L'atmosfera festosa sarà arricchita da musica, canti e balli popolari.



Domenica, le celebrazioni riprenderanno alle 10,30 con la messa solenne, celebrata dal parroco don Beppe Dalmasso, seguita dalla processione per le vie del paese, accompagnata dalle note della Banda Musicale di Revello.



Durante la celebrazione religiosa, verranno benedetti i bambini, a cui saranno donate medagliette della Madonna delle Grazie come segno di protezione, e anche i tradizionali "fuasot", pani tipici locali, riceveranno la benedizione.



A partire dalle 12,30, lo stand gastronomico riaprirà con la tradizionale "Grande Polentata", offrendo a tutti l’opportunità di gustare i sapori della cucina locale.



Nel pomeriggio, la festa proseguirà con giochi per i più piccoli, come la baby dance, e competizioni per adulti, tra cui una gara alle bocce, la stima del salame e l’incanto, un'asta di prodotti locali. Non mancherà la lotteria con premi, che aggiungerà un tocco di entusiasmo alla giornata.



Alle 18, la messa concluderà il programma religioso, mentre il servizio bar sarà attivo per tutta la durata dell’evento.



Madrina della festa è Romilda Fervier con i massari: Elio Arnaudo, Anna Favole, Bruno Arnaudo e Elide Maero che hanno organizzato la festa assieme a tutti i collaboratori affezionati alla cappella di Madonna delle Grazie di Brondello.



Gli organizzatori invitano calorosamente tutta la comunità a partecipare e ricordano che per gli eventi gastronomici è gradita la prenotazione ai numeri: 347-4919099, 349-3068849, 339-2813048.