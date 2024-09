Sabato 7 settembre “Immaginando… grandi solisti!" a Cortemilia: un viaggio nella musica del Novecento

Sabato 7 settembre, alle 21, la splendida cornice della Chiesa di San Francesco a Cortemilia ospiterà il concerto "Immaginando… grandi solisti!", nell'ambito della 45esima stagione di Antidogma Musica in collaborazione con il Comune di Cortemilia.

L'evento celebra il talento di due eccezionali musicisti, vincitori dell' International music competition Città di Cortemilia Premio “Vittoria Caffa Righetti” 2024: Giacomo Alfano al clarinetto e Luca Casana al pianoforte.

Il programma è un percorso attraverso la musica del Novecento, con composizioni di quattro grandi autori: Carlos Guastavino, Gerald Finzi, Joseph Horovitz, Leonard Bernstein.

Giacomo Alfano, nato a Milano nel 1992, ha iniziato a studiare il clarinetto a 11 anni e si è diplomato con il massimo dei voti all'I.S.S.M. “Franco Vittadini” di Pavia. Ha conseguito due lauree di II livello in Clarinetto e Musica da Camera presso il Conservatorio di Piacenza, oltre a un master in clarinetto orchestrale.

Dal 2018 è primo Clarinetto nell'Orchestra Pergolesi di Milano e dal 2019 Co-principal Clarinet nell'Orchestra Filarmonica Campana. Collabora con orchestre e case discografiche di rilievo.

Luca Casana ha conseguito nel 2019 il diploma accademico di secondo livello in pianoforte con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Piacenza. Ha seguito masterclass con pianisti di fama internazionale come Ramin Bahrami e Roberto Plano. Ha vinto diverse borse di studio del Rotary Club di Piacenza e ha eseguito concerti sia in piano che in violino, partecipando anche a programmi televisivi. Nel 2021 ha ottenuto il diploma di violino e, con il trio "Atropos", ha vinto premi in vari concorsi.

Info: stampa.antidogmamusica@gmail.com e sul sito: www.antidogmamusica.org