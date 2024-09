I gruppi di Cammino dell'Asl Cn1 si espandono a Dogliani, Mondovì, Villanova e Ceva

“Passo dopo passo per una vita migliore camminiamo insieme” e lo slogan con il quale gli infermieri di famiglia e di comunità dell’Asl CN1, promuovono nuovi Gruppi di Cammino a Dogliani, Mondovì, Villanova Mondovì e Ceva. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. L’obiettivo è estendere la possibilità, a chi lo desideri, di svolgere attività fisica modulata in base alle possibilità di ciascuno.



A Dogliani l’iniziativa prenderà il via lunedì 16 settembre (con ritrovo in piazza Luigi Einaudi) e proseguirà tutti i lunedì con ritrovo alle ore 14,30.



A Mondovì l’iniziativa prenderà il via martedì 17 settembre (con ritrovo presso via San Rocchetto, 99) e proseguirà tutti i martedì con ritrovo alle 14,30.



A Villanova Mondovì l’iniziativa prenderà il via mercoledì 18 settembre (con ritrovo in Piazza Filippi) e proseguirà tutti i mercoledì con ritrovo alle 14,30.



A Ceva l’iniziativa prenderà il via giovedì 19 settembre (con ritrovo in Piazza Vittorio Veneto) e proseguirà tutti i giovedì con ritrovo alle 14,30.



Per informazioni contattare le infermiere di famiglia e di comunità al numero 335 6513907 dalle ore 8,30 alle ore 16.



“Promuovere la salute e l’attività fisica richiede un importante lavoro di squadra e di integrazione tra servizi sanitari, sociali, culturali e ricreativi – spiegano gli organizzatori -. Gli studi di letteratura hanno dimostrato che l’attività fisica fa bene alla salute e al benessere di tutti ad ogni età sia per le persone sane sia per quelle che hanno patologie croniche. Nonostante questo l’inattività fisica è un comportamento ancora molto diffuso”.