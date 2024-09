Riaperto il cavalcaferrovia di San Michele Mondovì: un intervento da oltre 1 milione di euro

“Non ci sembra vero. È dal 2019 che sognavamo la realizzazione di questo intervento. Una storia lunga e laboriosa che finalmente giunge a compimento” - ha detto il consigliere provinciale, Pietro Danna - “Grazie all’ex presidente provinciale Federico Borgna che aveva lavorato per reperire 500mila euro che hanno consentito all’ente di compartecipare ai lavori con RFI che ringraziamo, con i progettisti, il capo cantoniere e tutti coloro che hanno lavorato all’opera e gli uffici. Ci scusiamo ancora con i residenti e le attività per i disagi, ma era un intervento fondamentale. Oggi restituiamo un’infrastruttura nuova e funzionale al territorio. Ai ringraziamenti si unisce ovviamente il presidente Luca Robaldo, che non ha potuto essere presente. Abbiamo ripreso poi il dialogo con GrandaBus per coordinare nuovamente le linee scolastiche che non potevano più passare da qui per via dei precedenti limiti”.