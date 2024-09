La Fidas di Grinzane aumenta i donatori: "Ora organizzeremo più prelievi a ogni appuntamento"

Un futuro roseo, ma anche la necessità di essere pragmatici per risolvere alcune criticità burocratiche. Il capogruppo della Fidas di Gallo Grinzane traccia un bilancio positivo del momento del gruppo: "Sono molto soddisfatto dello stato di salute del sodalizio, i donatori sono in aumento e c'è un buon ricambio. Speriamo che questa energia prosegua per tutto l'anno e che riusciamo a convincere anche qualche altro giovane sull'importanza di donare il sangue. Il passaggio nella nuova sede della palestra è stato, intanto, metabolizzato bene.

Ci sono, però anche alcune situazioni da affrontare, come spiega Sampò: "L’unificazione con il gruppo di Alba ci ha fatto perdere delle date e così abbiamo deciso di proporre degli appuntamenti supplementari, compatibilmente con la disponibilità del personale sanitario. Entro la fine dell'anno dovremmo riuscire a fare una donazione settimanale in più. Intanto, siamo riusciti ad aumentare, nel corso degli ultimi due appuntamenti, i cosiddetti passaggi, ovvero i prelievi, che sono passati da 30 a 38: la speranza è quella di portarli a 40".