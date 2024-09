E' iniziato il percorso del XXXIII Congresso Provinciale delle ACLI Cuneesi, che si svolgerà il 5 ottobre a Vicoforte Mondovì

“Il coraggio della pace” è il titolo del 33° Congresso Provinciale delle Acli Cuneesi, come indicato dal presidente nazionale, Emiliano Manfredonia, nel mese di maggio, al momento del lancio della stagione congressuale dell’associazione, impegnata ad ogni livello, in un percorso di democrazia interna, con il coinvolgimento di tutte le socie e i soci che animano i circoli d’Italia.

Per le Acli cuneesi, il XXXIII Congresso si svolgerà nella giornata di sabato 5 ottobre 2024, presso la “Casa Regina Montis Regalis”, in piazza Carlo Emanuele 4 a Vicoforte Mondovi’, a partire dalle ore 8,30.

“Si tratta di un momento di grande importanza per la nostra associazione – dice il presidente provinciale delle Acli cuneesi, Elio Lingua – perché ci offre l’occasione di operare insieme e in forma democratica, le scelte fondamentali che riguardano le linee guida del nostro lavoro per i prossimi quattro anni ed eleggere il gruppo dirigente che si assumerà il compito e la responsabilità di portarle avanti, con rinnovato entusiasmo e slancio, anche in vista dell’Ottantesimo anniversario della nostra associazione”.

In un tempo di conflitti, di divisioni, di sentimenti nazionalisti, di odi, di contrapposizioni, come ha sottolineato Manfredonia, “osare la pace” è il servizio culturale e politico più urgente che le Acli possono mettere in campo.

“Con questo appuntamento, si chiude il quadriennio iniziato a ottobre 2020, nel quale ci sono stati grandissimi ostacoli da superare, in primis l’epidemia da Covid – prosegue Lingua -; ma grazie all’aiuto e al sostegno di tutti, al lavoro di centinaia di dirigenti e collaboratori, oltre che, naturalmente, dei volontari, siamo riusciti insieme a tenere alto il nome delle ACLI e a dare concretezza a tante iniziative al servizio di tutti gli associati”.

Le Acli, consapevoli del ruolo che svolgono nella società, partendo dalla pace e dalle sue molteplici declinazioni, vogliono continuare ad essere protagoniste e lavorare come antidoto all’antipolitica e al populismo, oltre che come strumento per rinvigorire i rapporti tra i cittadini e le istituzioni, cercando di superare le disparità esistenti a vari livelli.