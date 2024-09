Oltre duecento partecipanti alla 5^ edizione di “SportAbili Alba in movimento”

Nemmeno la minaccia di pioggia ha scoraggiato i podisti e i camminatori che hanno preso il via questa mattina, domenica 8 settembre, alla 5° edizione di “Sportabili Alba in movimento”, walk&run “Trofeo Mercatò”.

Oltre duecento partecipanti si sono ritrovati presso Maneggio Equi via Fontanassa 15, per un percorso lungo Tanaro ben segnalato e adatto a tutti. Al via presenti il presidente dell’associazione Massimo Borsa, il vicepresidente Roberto Giacosa, il sindaco di Roddi Roberto Davico e tanti volontari.

La festa per i 20 anni di attività di SportAbili, fondata nel 2004 da un’idea di Cristiana Gilardi e Alberto Carbone a cui aderì la pluricampionessa di Handbike Francesca Fenocchio proseguirà con un “Giro pizza al maneggio” in compagnia degli amici di Sportabili Alba e nel pomeriggio con spettacoli di magia, a cura del Mago Roger, e di trampolieri e truccabimbi, a cura di Maia Barroero.

SportAbili è attiva oggi con ben 13 discipline sportive: nuoto, sci, equitazione, ciclismo, basket e basket junior, calcio a 5, danza, tennis, rafting, barca a vela, pesca, tiro con l’arco, escursionismo e trekking.

La simpatia di questo sodalizio si percepisce anche dalla presenza, ad eventi come questo, di persone provenienti da ogni parte della provincia di Cuneo e del Piemonte. Segno della bontà del lavoro svolto in questi primi vent’anni di esistenza nel mondo della promozione dello sport inclusivo.