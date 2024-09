Vicoforte, la pioggia non ferma il weekend di fiera

Domenica di pioggia per i partecipanti alla fiera di Vicoforte, in programma da ieri (sabato 7 settembre) a martedì 10 settembre: seguendo l’uggiosa giornata odierna – che non ha impedito alla solenne processione delle 8.30 di tenersi, per fortuna - molti espositori si sono trovati costretti a ritirare merce e banchetti.



La fiera proseguirà comunque ancora domani e martedì.



Le celebrazioni hanno preso il via con lo spettacolo pirotecnico offerto dalla Città di Mondovì e con la prima edizione della notte bianca. "Rispetto alle scorse edizioni - spiegano il sindaco Gian Pietro Gasco e l'assessore alle manifestazioni, Roberto Botto - le diverse zone della fiera sono puntualmente identificate e ciascuna bancarella/esposizione è contraddistinta da apposita numerazione posta in modo visibile, riportando anche il QRcode informativo, con evidenza della localizzazione per consentire l’immediato riferimento in caso di necessità (es. soccorso).Verrà potenziata la “raccolta differenziata dei rifiuti” fornendo istruzioni verbali e scritte, potenziando il supporto operativo e le dotazioni di adeguati sacchetti per differenziare i rifiuti cercando di limitare il rifiuto indifferenziato; sarà potenziata la raccolta differenziata con aumento dei contenitori di raccolta dei rifiuti su tutta l’area fieristica; l’asporto di bottiglie e contenitori in vetro, come negli anni passati, sarà consentito solo se custoditi in apposite confezioni. Saranno presenti due addetti dedicati a fornire informazioni ed a controllare l’efficacia della raccolta differenziata e sarà potenziata la segnaletica delle “vie di fuga”, anche pedonali".



Per informazioni rivolgersi al Comune (0174563010, 0174580957 o, per la polizia locale, 0174563594), anche al sito www.comune.vicoforte.cn.it.