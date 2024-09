Bra prepara un autunno spumeggiante

Chi ha detto che l’autunno è una stagione malinconica? A Bra ci si prepara infatti a mesi spumeggianti, ricchi di appuntamenti in grado di farsi apprezzare e regalare tanto divertimento.

Il momento clou della stagione sarà certamente la nuova edizione di BRA’S - il Festival della salsiccia, del formaggio, del pane e del riso di Bra, in programma dal 19 al 22 settembre. Per quattro giorni le eccellenze gastronomiche briadesi saranno protagoniste assolute, plasmate dalle sapienti mani di ben sette chef stellati, a cominciare dallo chef più stellato d’Italia, Enrico Bartolini, dell’omonimo ristorante del Mudec*** di Milano.

Rimanendo sempre in tema di buon cibo, la stagione vedrà ancora la riconferma degli appuntamenti con le “Pro Loco in città” (28 settembre, con il ritorno alla location originale di piazza Carlo Alberto per il ventennale della manifestazione) e con “Da cortile a cortile, il tradizionale itinerario enogastronomico suddiviso in tappe che porterà i partecipanti sulle tracce delle antiche mura della città (6 ottobre) con arrivo, novità di quest’anno, in via Vittorio Emanuele (all’angolo con la chiesa di San Giovanni).

Immancabile punto fermo nel calendario del “Passaggio a Bra in tempo d’autunno” sarà l’arte: sabato 8 settembre si inaugura infatti la nuova grande esposizione che abbellirà le sale di Palazzo Mathis fino al 24 novembre. Si tratta della retrospettiva di Marta Czok intitolata “Archivum”, primo capitolo di un grande progetto internazionale avviato dall’omonima fondazione dedicata artista britannica, italiana di adozione, nata a Beirut nel 1947 da profughi polacchi rifugiati a Londra.

Arte ancora protagonista grazie alla mostra dedicata al pittore braidese Gioachino Nogaris per il sessantesimo anniversario dalla scomparsa, che vedrà esposta presso i locali della Banca del Vino di Pollenzo una serie di disegni sui ritrovamenti pollentini (14 settembre/17 novembre). Senza dimenticare la quinta edizione di WAB – Women art Bra, biennale d’arte contemporanea dedicata esclusivamente alle donne ed alla loro creatività che si terrà dal 5 al 27 ottobre al Movicentro.

Spazio quindi alla musica con il concerto dell’11 settembre per celebrare i 50 anni di attività dell’Orchestra Braida, allo sport con il consueto appuntamento con Sport in piazza del 15 settembre (cui si aggiungerà il 29 settembre la prima edizione edizione di Brakagravel, manifestazione ciclistica dedicata al mondo Gravel sui sentieri del Roero) e alla cultura. Su questo fronte possiamo annotare gli “Incontri a Palazzo”, che dopo il successo della rassegna estiva continuano il primo mercoledì del mese fino al 4 dicembre, le passeggiate culturali organizzate dall’associazione Zizzola Turismo e Cultura, il connubio tra arti performative e danza contemporanea di Visionaria (12/13 ottobre), la Giornata nazionale delle famiglie al museo (13 ottobre) o la presentazione de “Il Cammino nella Resistenza” a cura dello scrittore Paolo Calvino (8 novembre).

Ma in cantiere c’è molto altro, dal Belvenerdì ai giardini della Rocca (6 settembre) alla Festa dei Ludobus (8 settembre), dal Mercatino dell’antiquariato e del vintage (20 ottobre, lungo tutta via Vittorio Emanuele) all’appuntamento per gli appassionati di giochi da tavolo Ticket to Bra (16/17 novembre).

Il calendario completo degli eventi è consultabile sul sito www.turismoinbra.it.