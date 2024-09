Lost Eu, il progetto dedicato ai formaggi Dop si fa in "tre" a settembre

Dopo la partecipazione all’evento di luglio ad Alba in occasione di Collisioni Festival, il progetto LoST EU sarà protagonista a settembre di tre importanti appuntamenti, tra Piemonte e Lombardia.

Il programma di promozione sostenuto dell’Unione Europea sul tema sostenibilità e promozione delle piccole denominazioni casearie sarà infatti ospite il 25 e 26 settembre dell’importante fiera B2Cheese di Bergamo, riservata a buyer e operatori della filiera lattiero-casearia.

Non solo. Nello stesso periodo LoST sarà anche protagonista nell’ambito del grande evento Terra Madre, in programma a Torino dal 26 al 30 settembre, per due weekend del gusto dedicati a masterclass e momenti di degustazione guidata per una platea internazionale di professionisti del settore, operatori da tutta Italia e dall’estero, giornalisti, food blogger e influencer, che avranno modo di conoscere il progetto e degustare le otto DOP di LoSt, alla scoperta delle piccole produzioni artigianali che hanno in comune il valore del benessere alimentare e animale, la sostenibilità e la salvaguardia dei loro territori e paesaggi di produzione.

Durante questi eventi sarà possibile conoscere e degustare tutte le otto DOP di Lost: il Murazzano, il Roccaverano, l’Ossolano dal Piemonte, il Puzzone di Moena dal Trentino, lo Strachitunt dalla Lombardia, la Vastedda della Valle del Belice, il Pecorino Siciliano dalla Sicilia, e il Provolone del Monaco dalla Campania.

Tra gli ospiti, anche nomi rilevanti del mercato food svedese tra cui Jörgen Larsson, personaggio di spicco che da oltre vent’anni lavora nel settore import di formaggi a Stoccolma ed è attualmente Buyer della catena di negozi Sabis; Tommy Haglund, responsabile prodotti di qualità in uno dei più importanti negozi della catena ICA a Stoccolma, con una lunga esperienza nel mercato del food e dei formaggi; Malin Turunen, giornalista di rilievo, collaboratrice da oltre vent’anni per le più importanti riviste di settore food in Svezia, responsabile acquisti un’azienda di import nonché proprietaria di un foodblog che registra ogni mese oltre 100.000 visitatori unici; e Amalia Gonzalez Stöckel, giornalista specializzata in food, collaboratrice per alcune tra le migliori testate food&wine della Svezia.

Gli ospiti parteciperanno anche al programma di Incoming nei giorni precedenti, dal 24 al 26 settembre, nei territori piemontesi di produzione del Roccaverano e del Murazzano Dop, alla scoperta di paesaggi unici, come le colline del Murazzano, e le Langhe astigiane del Roccaverano, culla di tradizioni millenarie, che nel mondo del mercato globale rischiano di andare perdute. Immersi negli splendidi paesaggi dell’Alta Langa, potranno visitare i caseifici, vedere gli allevamenti, conoscere i produttori di persona e osservare direttamente le tecniche di produzione di questi formaggi che sono il fiore all’occhiello per la Regione Piemonte.

Tre appuntamenti molto importanti, quindi, per il progetto di promozione LoST, che proseguirà nei prossimi mesi con un fitto calendario di eventi, sia in Italia che all’estero, toccando città come Stoccolma, Amburgo e Berlino. Al centro, come sempre, il tema della sostenibilità, attraverso cui si intendono ritrovare valori spesso perduti, come il rispetto per le tradizioni, l’ambiente e gli animali, la conoscenza della storia dei nostri territori e la valorizzazione dei formaggi DOP di qualità, come quelli di LoST, che sono un esempio di tutela e di coesistenza armonica con l’ecosistema naturale dei paesaggi che ne ospitano la produzione.