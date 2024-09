Melle si prepara al ritorno di "Respiri", il Piccolo Festival Elettroalpino

Giunge alla sua terza edizione Respiri, il festival di due giorni ad ingresso libero e gratuito che quest'anno animerà il piccolo borgo di Melle il 13 e il 14 settembre, con eventi culturali e musicali circondati dai boschi e dalle montagne della Valle Varaita.



Proprio la musica sarà il cuore pulsante del Piccolo Festival Elettroalpino: sia il venerdì sia il sabato il palco, allestito nella piazza principale di Melle, si accenderà a partire dalle ore 19 e animerà il borgo fino alle 2 di notte.



La line up musicale abbraccia trasversalmente molti generi musicali: a farla da padrona sarà la musica elettronica in tutte le sue declinazioni, a partire da Paolo Baldini, noto produttore discografico italiano che porterà a Respiri il suo caratteristico mix di reggae ed elettronica con il progetto solista DubFiles, passando poi al djset di Queer Macete, collettivo milanese co-fondato da Adele Altro (Any Other) che arriverà a Melle con l’unico obiettivo di far ballare tutto il borgo al ritmo della loro selezione musicale serratissima. Spazio anche alla sperimentazione con “OSA 2.4 Reliving Occitania”, innovativo format firmato Open Sound - festival di musica elettronica a Matera - che metterà in scena una performance inedita in cui la musica elettronica contemporanea e i suoni della tradizione si incontreranno.



Il resto della line up porta con sé un mix di generi ancora più suggestivo: l’artista colombo-italiana Sicala fonderà rap, reguetòn e neo-soul con l’avant-pop e l’elettronica di Trampa, duo di produttori del Nord-Est italiano. Tanz Akademie ed Irossa, due tra le più attive e seguite band della scena underground torinese, porteranno sul palco una commistione di post-punk e brit rock a pesanti tinte jazz, tra performance caotiche e orizzonti musicali sognanti; e poi ancora larghissimo spazio ad elettronica, house e techno con i djset ed i live set di Noland, NTST, Klok, Fliers, e al cantautorato elettronico e sperimentale di Loyo e di Mitcho.



Non solo musica, perché durante la giornata di sabato 14 settembre si svolgeranno anche alcune attività, mattutine e pomeridiane, diffuse per il borgo di Melle: una talk circolare dal titolo “Lavorare non basta” moderato dal cohousing agricolo Andirivieni in collaborazione con Produzione Lenta e Natworking, dove si parlerà di limiti e benessere nel mondo del lavoro e di problematiche della cultura del sacrificio. Kal_i_pè, associazione femminista e transfemminista che si occupa di parità di genere nel mondo dell’arrampicata, proporrà il “Boulder Porta Fortuna”, attività in cui storie di femminismi si fonderanno con un percorso atletico. Poesia e fotografia si intrecciano nel progetto “Poesia Istantanea” del collettivo Raccontivivi, che esporrà alcune testimonianze di abitanti delle valli cuneesi e offrirà al pubblico la possibilità di essere ritratti dal vivo in versi.



La musica non mancherà nemmeno il pomeriggio: la sperimentazione elettronica di Maltempo, collettivo torinese di improvvisazione libera, incontrerà la musica tradizionale del centro Lu Cunvent di Rore e dei suoi allievi, per una performance unica. Durante l’arco della giornata i ragazzi e le ragazze Due Dischi, format torinese di interviste, faranno una chiacchierata con gli ospiti musicali del festival, a cui si potrà assistere e partecipare.



A Respiri spazio anche per i più piccoli: a partire dalla mattina sarà presente in paese la cooperativa Caracol con “Sinfonie Musicali”, laboratorio ludico-ricreativo in cui attività e giochi a tema musicale verranno integrati in un percorso a piedi che partirà dal centro di Melle ed arriverà fino a Borgata Comba. Infine, in tarda mattinata ci sarà la possibilità di partecipare a un’escursione alla scoperta delle montagne che circondano Melle, percorrendo il Sentiero del Castagno.



All’interno dell’Ala polifunzionale di Melle si svolgerà, a partire dal pomeriggio e per tutta la serata di sabato 14, un piccolo mercato di artigianato ed esposizione, a cui parteciperanno particolari realtà selezionate dal festival, e presso le quali sarà possibile effettuare acquisti. Inoltre, per tutta la durata del festival sarà attiva un’area food & drink grazie alla collaborazione con realtà del territorio: i vini e le birre saranno forniti rispettivamente dall’azienda buschese Braccia Rese e dal birrificio Antagonisti, mentre delle proposte culinarie si occuperanno il ristorante agricolo Reis, Cucina Servaj, Antagonisti e la locanda I Chimi, con un’originale selezione di street food e rivisitazioni di piatti della tradizione, creati a partire dalle materie prime del territorio (disponibili anche le opzioni vegetariane).



Per tutte le persone che vorranno vivere fino in fondo la terza edizione di Respiri, sarà disponibile un’area camping, grazie alla collaborazione con Area sosta camper Midori. L’utilizzo dell’area è soggetto a prenotazione. Tutti i dettagli sulle modalità di prenotazione del camping e, più in generale, tutte le informazioni utili sulla terza edizione di Respiri possono essere reperite tramite i canali ufficiali Instagram e Facebook del festival.



Respiri è un festival organizzato con il patrocinio di: Comune di Melle, Unione Montana Valle Varaita, Terres Monviso, Riserva della Biosfera del Monviso e Consorzio del Toumin Dal Mel. In partnership con Pro Loco di Melle, Open Sound, Antagonisti, ATS Service, KK Service e Area sosta camper Midori. Con il contributo di Multitel Pagliero, Roberto Cigna Osteopata Fisioterapista, La Casearia SAS di Bertinotti, AeC Sistemi. Paolo Baldini Dubfiles è realizzato in Partnership con Open Sound. “OSA 2.4 Reliving Occitania” è prodotta in partnership con Open Sound e grazie al contributo della Fondazione CRT – Bando Not&Sipari.