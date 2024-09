Sci di fondo: podio di Giacomo Barale all'Alpe Adria Summer Nordic Festival

Seconda giornata di gare dell’Alpe Adria Summer Nordic Festival per le categorie giovanili organizzata dall’Asd Monte Coglians in collaborazione con lo Sci CAI Trieste a chiudere il primo weekend della Coppa Italia Giovani targata Rode in quel di Piani di Luzza alla Carnia Arena.

Al maschile, tra gli U18, un sorprendente Daniel Pedranzini va a prendersi il gradino più alto del podio nell’individuale in tecnica classica su un percorso di 10 km con un vantaggio di 21.3 secondi su Luca Pietroboni. A completare il podio è il cuneese Giacomo Barale a 26.6 secondi che chiude un weekend più che positivo (sabato si era aggiudicato la sprint). 32° posto per Leonardo Brondello.