Canale, questa notte riapre la Provinciale 929 per Torino, chiusa da giugno per lavori

Da domani, mercoledì 11 settembre, sarà riaperta al transito di tutti i mezzi il tratto di Strada Provinciale 929 nel comune di Canale chiuso da metà giugno per lavori.

Lo annuncia la Provincia al termine dell’importante intervento di demolizione e successiva ricostruzione dell’impalcato del ponte a scavalco di via Alba, con il ripristino delle spalle.

Si stanno concludendo in questi ultimi giorni i lavori propedeutici alla riapertura della provinciale che avverrà nella notte fra martedì 10 e mercoledì 11 settembre.

Resterà ancora chiusa per alcuni giorni la sottostante strada comunale via Alba per consentire l’ultimazione dei necessari lavori di ripristino delle spalle.

Il cantiere, che ha comportato alcuni disagi per le necessarie deviazioni del traffico su percorsi alternativi, ha però rispettato con precisione il cronoprogramma.