Cuneo, cresce il costo dell’intervento su piazza Europa? “Per ragionare sui numeri serve definire come sarà il parcheggio al Campidoglio”

Le discussioni relative al Documento Unico di Programmazione sono foriere, a Cuneo come in qualsiasi altro municipio, di confronti e discussioni anche accese. E la prima commissione di presentazione del documento per il triennio 2025-2027 – occorsa ieri (lunedì 9 settembre) alle 18 nella sala del Consiglio – non ha disatteso le aspettative, andando a toccare un argomento tra i più “caldi”, ovvero il progetto di riqualificazione di piazza Europa.



A sollevare la discussione i consiglieri Giancarlo Boselli (Indipendenti) e Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni), che hanno rilevato l’aumento di 1.960.000 euro negli stanziamenti dedicati al progetto (composto non solo dall’intervento sulla piazza più discussa della città ma anche quello di realizzazione del parcheggio di testata al Campidoglio): “Una cifra coperta da alienazioni ancora non certe e che porta il costo totale dell’opera oltre gli otto milioni di euro – ha commentato Boselli -. Questo è solo uno dei modi in cui il vostro DUP 2025-2027 svela, dal punto di vista politico, la realtà di una maggioranza bloccata da dissidi interni nel tentare, senza apparente speranza di riuscirci, di risolvere e portare a termine diverse questioni gravi ancora aperte”.



“Impossibile continuare con questi progressivi stanziamenti – ha aggiunto Sturlese -. Che maniera è di gestire la realizzazione di un intervento? Lo porterete a compimento, probabilmente, ma andrete a sbattere con forza. E non solo in senso economico ma anche nei rapporti con la cittadinanza”.

“Ancora manca il costo complessivo dell’intervento”

“La progettazione su piazza Europa è al momento l’unico aspetto certo dell’operazione, non abbiamo ancora un quadro economico sicuro sulla parte relativa al parcheggio – ha detto l’assessore Valter Fantino nella prima delle risposte -. Abbiamo evitato la strada del mutuo, paventata in un primo momento, perché la cifra stanziata si può arrivare a coprire con il piano delle alienazioni: quando avremo una progettazione più chiara sul parcheggio potremmo arrivare a ragionare diversamente”.



“Sul progetto del Bando Periferie non abbiamo mai operato una distinzione così netta tra iniziativa in piazza e al Campidoglio; quel che abbiamo è un monte risorse complessivo concordato con la presidenza del Consiglio dei ministri di 6.800.000 euro – ha aggiunto l’assessore Luca Pellegrino -. Sappiamo il costo del progetto sulla piazza e andremo a definire meglio le cose quando avremo definito quello sul parcheggio di testata: stante il monte complessivo, a quel punto avremo il costo totale dell’opera”.