Cuneo, l'Informagiovani itirnerante pronto a raggiungere sempre più ragazzi

Da alcuni mesi l'Informagiovani di Cuneo è diventato itinerante, per supportare ragazzi e ragazze facendosi trovare in punti della città ad alta presenza giovanile.



Con l’inizio dell’anno scolastico, sarà possibile, ad esempio, trovare gli operatori alle fermate del trasporto pubblico a fornire informazioni ai giovani studenti in attesa del passaggio dell'autobus e a chiedere suggerimenti per rendere il servizio sempre più rispondente alle loro esigenze oppure presso il Rondò dei Talenti, luogo sempre più di aggregazione dei giovani in città.



Si tratta di una misura messa in atto dall’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Cuneo per avvicinarsi alle esigenze di ragazze e ragazzi del territorio dai 15 ai 35 anni.



Gli operatori di EMMANUELE Società Cooperativa Sociale ONLUS, in collaborazione con il Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese per la Pulce d’Acqua, e di MOMO SCS per la CdQ Donatello, già gestori dei nuovi sportelli, insieme agli operatori di Plin Project for learning, forniranno ai ragazzi informazioni in pillole su svariate tematiche, come scuola e formazione, lavoro, tempo libero, viaggi e mobilità, volontariato, Servizio civile Universale.



Si ricorda che è possibile accedere ai due nuovi punti informativi:

- La Pulce d’Acqua (Via Manfredi di Luserna 10, Cuneo) il lunedì ed il giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 19:00;



- Casa del Quartiere Donatello (Via Augusto Rostagni 23/L, Cuneo) il martedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00.



Oltre che alla sede dell’Informagiovani in Via Santa Maria n. 1, accessibile liberamente dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00 e su prenotazione dal lunedì al giovedì alle ore 14 alle ore 16.30. L’accesso ai tre punti informativi è sempre libero e gratuito.



Oltre ai tre punti fisici, è possibile chiedere informazioni nelle seguenti modalità:

- telefonicamente contattando lo 0171 444.504

- tramite mail all’indirizzo informagiovani@comune.cuneo.it

- tramite messaggio su IG informagiovani_cuneo e FB Informagiovani Cuneo