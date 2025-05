Lunedì 2 giugno a Cherasco ci sarà la consegna delle costituzioni ai neodiciottenni

Lunedì 2 giugno, giorno della festa della Repubblica, l’amministrazione comunale incontrerà i neodiciottenni cheraschesi per conoscerli, salutarli e omaggiare loro la Costituzione italiana.

Un momento di ritrovo simbolico, che si ripete da qualche anno, con il quale sindaco e assessori vogliono significare l'importante passaggio al raggiungimento della maggiore età, all'età adulta, all’inizio di un percorso fatto di diritti, doveri e responsabilità verso la collettività.

L’appuntamento è alle ore 11 presso la piazza Möckmhül, la piazzetta interna del teatro Salomone tra via San Pietro e via Monte di Pietà, spesso ritrovo serale di gruppi di ragazzi; saranno presenti anche alcuni componenti della commissione politiche giovanili.

«Anche quest’anno desideriamo offrire un riconoscimento speciale ai ragazzi che hanno appena raggiunto la maggiore età, un passaggio importante nella vita di ogni giovane. – dice il consigliere delegato Alessandro Bollano - Invitiamo tutti i ragazzi cheraschesi che quest’anno hanno compiuto 18 anni a partecipare a questo evento pensato appositamente per loro. Abbiamo scelto per questa occasione una data dal forte valore simbolico per l’Italia: compiere 18 anni rappresenta infatti una tappa fondamentale nel percorso di crescita personale e di assunzione di responsabilità. La nostra Costituzione, frutto dei sacrifici delle generazioni passate, rappresenta il fondamento della nostra vita democratica e civile, regalandone una copia vogliamo incoraggiare i nuovi maggiorenni a considerarla non solo come un riferimento, ma anche come uno stimolo a essere cittadini consapevoli e attivi. Alcuni giovani cheraschesi sono coinvolti nel mondo dell’associazionismo e contribuiscono con entusiasmo alla vita della comunità. Ci auguriamo che continuino su questa strada con sempre maggiore impegno, portando idee, iniziative e passione al servizio del bene comune».

All'incontro sarà presente come sempre una delegazione della locale sezione Avis che spiegherà ai ragazzi il valore del dono del sangue e come funziona la donazione Avis.