L'autunno in Piemonte? Più caldo della media, soprattutto nel mese di settembre

LE PREVISIONI

A settembre sul Piemonte persiste ancora un’anomalia termica positiva associata ad un campo di pressione lievemente sopra la media, che interessa sostanzialmente tutta l’Europa meridionale.

Considerando l’accordo tra i vari modelli utilizzati, è possibile affermare che sul Mediterraneo è prevista un’anomalia positiva tra 1 e 2 °C, mentre l’arco alpino e l’Europa centrale presentano un’anomalia caratterizzata da incertezza maggiore.

Le precipitazioni seguono l’andamento già osservato quest’estate, con valori nella media o tendenzialmente inferiori.

Ad ottobre il campo di pressione in quota scende sul nord Italia. Si ipotizza dunque l’avvicinamento di perturbazioni che transiteranno anche sulla nostra regione con condizioni instabili e meno calde, grazie ad un flusso atlantico libero di scorrere e raggiungere l’Europa centrale e l’area alpina. Nonostante i modelli non mostrino un’anomalia condivisa, in generale assumono valori più in linea con la media del periodo o solo lievemente superiori, rispetto ai mesi caldi precedenti.

Novembre è ancora dominato dall’incertezza previsionale. Alcune simulazioni modellistiche mostrano una nuova rimonta anticiclonica sull’Europa occidentale che, bloccando il transito delle perturbazioni oceaniche verso l’Europa e il Mediterraneo occidentali, favorirebbe condizioni miti e un modesto deficit pluviometrico; altri scenari forniscono condizioni ancora “fredde” in arrivo dall’Europa orientale, con deboli piogge associate. L'affidabilità è tra il 50 e il 70 per cento. Bisognerà dunque attendere l’emissione del prossimo bollettino, alla fine del mese di settembre, per una previsione più attendibile.