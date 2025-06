Cherasco ottiene dal Ministero 672.000 euro per il nuovo asilo nido

Buone notizie per la città di Cherasco sul fronte dei servizi alle famiglie. Dal Ministero è arrivata la comunicazione che alla Città delle Paci sarà assegnato un contributo di 672.000 euro da fondi PNRR per la costruzione del nuovo asilo nido nel capoluogo.

Lo studio di fattibilità prevede una spesa complessiva di circa un milione e mezzo di euro.

«Siamo contenti di questa notizia - commenta il sindaco Claudio Bogetti - in quanto ci permette di realizzare il nuovo asilo nido, un servizio che da anni le famiglie cheraschesi chiedono. La nuova struttura sarà progettata per accogliere una trentina di bambini. Su tutto il territorio cheraschese ogni anno abbiamo circa 90 nascite. In autunno si potrà aprire l’asilo nido di Roreto che permetterà di dare risposte all’Oltrestura. Con la costruzione del nido nel capoluogo potremo quindi dare risposta a tutto il territorio».

Il nuovo plesso sarà costruito in piazza Giovanni Paolo II, inglobato in quello che già oggi è il polo scolastico che vede la presenza della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado. Aggiunge il primo cittadino: «Abbiamo valutato, anche con i progettisti, la soluzione dell’istituto Gallaman, tuttavia questa è stata ritenuta meno idonea. Nell’area scelta, quella dell’attuale polo scolastico, c’è possibilità di parcheggio, è più facilmente accessibile e garantisce anche una maggiore comodità per le famiglie con più bambini che frequentano plessi diversi. Inoltre il Gallaman è un edificio storico, difficilmente modificabile per adeguarlo alle nuove necessità».

Ottenuto il contributo ministeriale, ora si potrà passare alla progettazione vera e propria e al reperimento dei fondi necessari per la somma non coperta dai fondi PNRR.

Per quanto riguarda il Gallaman, termina il sindaco: «È in corso un dialogo tra Comune e proprietà del Gallaman per mantenere parte dell’edificio a servizio della comunità, al fine di metterlo a disposizione delle associazioni del volontariato che sono carenti di sedi e spazi per esercitare le proprie attività, importanti per la comunità».