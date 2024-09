L’Istituto Comprensivo ‘Isoardo-Vanzetti’ di Centallo: un modello di innovazione con l'adozione del sistema Dada

L'Istituto Comprensivo ‘Isoardo-Vanzetti’ di Centallo, a partire dallo scorso anno scolastico 2023/24, è diventato uno dei primi istituti in Piemonte ad adottare il modello Dada (Didattiche in ambienti di apprendimento).

Questa innovativa metodologia didattica mira a responsabilizzare e motivare gli studenti, accrescendo le loro competenze e capacità di elaborare e comprendere le esperienze.

La dirigente scolastica Stefania Magnaldi spiega: “Il modello Dada si concentra sulla riorganizzazione e valorizzazione dell'ambiente scolastico in tre aree principali: fisica (spazi e arredi), organizzativa (orari e tempi) e relazionale (comunicazione ed emozioni).

A partire dallo scorso anno scolastico, grazie ai fondi PNRR, si sono ultimati gli acquisti degli arredi e di tutta la componentistica digitale e laboratoriale. Il grande lavoro di risistemazione degli ambienti però è andato di pari passo con la tinteggiatura, il trasloco dei materiali e la ristrutturazione nei plessi di Centallo, Villafalletto e Tarantasca”.

Nella primaria di Centallo sono state create due nuove aule, utilizzando un grande atrio, per ospitare i nuovi alunni, queste andranno a compensare quelle che presto saranno abbattute insieme alla vecchia palestra per poi essere ricostruite in base al nuovo progetto già presentato.

Il supporto delle amministrazioni comunali nelle figure dei rispettivi sindaci Giuseppe Sarcinelli (Villafalletto), Pino Chiavassa (Centallo) e Giancarlo Armando (Tarantasca) è stato fondamentale per poter iniziare il nuovo anno scolastico in locali puliti, igienizzati e completamente rinnovati.

“Un ringraziamento particolare e personale – ci tiene a sottolineare il collaboratore vicario Daniele Trucco – va agli uffici tecnici nelle figure di Giampiero Pettiti (Villafalletto) e Erica Brignone (Centallo) e a tutte le manovalanze che con impegno e professionalità hanno lavorato durante l’estate”.