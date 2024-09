Mondovì, errore tecnico di stampa sul nuovo piano regolatore: chiarimenti nel prossimo consiglio comunale

Durante il prossimo Consiglio Comunale vi sarà un aggiornamento informativo sulla revisione preliminare del Piano Regolatore Generale presentata e approvata lo scorso 29 luglio.

"A causa di un mero errore tecnico di stampa – il commento dell’arch. Raffaella Gambino, professionista incaricata della stesura del progetto preliminare del PRGC – sette tavole su cinquantacinque contengono un’assenza cromatica riferita ad alcuni edifici del centro storico che, non a caso, non trova conferma nelle apposite relazioni testuali. Un elemento che ci sembra doveroso condividere con l’intero Consiglio Comunale per senso di trasparenza e di responsabilità".