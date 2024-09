Daniel Dalmasso quarto a Bassignana nella categoria Quad Expert

La quinta e penultima prova del Campionato Motornext Fettucciati Nord Ovest ha avuto luogo in data primo settembre nell’alessandrino, e precisamente a Bassignana, dove era impegnato, nella categoria Quad Expert, il rossanese Daniel Dalmasso, che si era preparato alla gara con alcune sedute di allenamento effettuate sulla pista di Busca.

Il tutto è stato però vanificato da una bronchite che si è trascinata fino a pochi giorni prima dell’evento, per cui Daniel si è presentato alle prove, concluse in settima posizione, debilitato ed imbottito di medicinali.

Nella prima manche il rossanese del club Team Pista Romano Canavese all’abbassarsi dell’elastico ha effettuato una brutta partenza, incappando anche in una insabbiatura tentando il sorpasso degli avversari. Prontamente ripresosi ha iniziato una bella rimonta che lo ha portato sino alla quarta posizione, alle spalle di Silvano Grola, Gabriele Campani e di Stefano Sosta.

In gara due Daniel è partito sesto, riuscendo a recuperare due posizioni, raggiungendo Fabio Gabutti, che non è però riuscito a superare, dovendosi nuovamente accontentare della quarta piazza. La manche se l’è nuovamente aggiudicata Grola, che ha regolato Campani, Gabutti e Dalmasso.

La classifica di giornata vede salire sul podio tre ploti del team HP4 Off Road: Silvano Grola sul primo, Gabriele Campani sul secondo e Stefano Sosta sul terzo. Alle loro spalle si è classificato Daniel Dalmasso (Team Pista Romano Canavese).

Al comando del campionato, che si concluderà ad Eraclea a Mare (VE) si trova attualmente Fabio Gabutti (Off Road 2000), poco fortunato in quest’ultima gara in cui è stato solo quinto, che dovrà difendersi dagli attacchi di Stefano Sosta e Daniel Dalmasso, che lo inseguono staccati di una cinquantina di punti.

“Il giorno della gara erano appena tre giorni che mi tenevo in piedi, per cui non ero in forma, inoltre sono stato un po’ ostacolato alla partenza di gara uno. Comunque, date le mie condizioni, posso ritenermi abbastanza soddisfatto del risultato conseguito, che mi permette di potermi giocare con Stefano Sosta, che dista da me solo cinque lunghezze, la seconda posizione finale, nella gara che si disputerà ad Eraclea (VE)”.