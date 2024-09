Costigliole Saluzzo apre il nuovo polo scolastico: al via le lezioni nel moderno complesso

Dopo mesi frenetici è giunto il grande giorno per la comunità di Costigliole Saluzzo che mercoledì 11 settembre sentirà suonare la prima campanella del nuovo polo scolastico.

Un traguardo storico, frutto di anni di impegno e di una corsa contro il tempo che ha visto coinvolti l’intera amministrazione comunale, l’impresa costruttrice, il corpo docente e tutto il personale scolastico.

Il nuovo plesso, moderno e funzionale, ospiterà sotto lo stesso tetto sia la scuola primaria che la secondaria di primo grado (le Medie), riunendo così tutti gli studenti costigliolesi in un unico ambiente.

Un polo educativo all'avanguardia, dotato di aule luminose e spaziose, laboratori attrezzati e ampi spazi comuni, pensati per favorire l’apprendimento, la socializzazione e il benessere dei giovani studenti.

Particolare attenzione è stata dedicata alla creazione di un "civic center", un'aula polifunzionale concepita come punto di incontro tra la scuola e il territorio. Questo spazio sarà aperto non solo agli studenti e agli insegnanti, ma anche alle associazioni locali, diventando così un vero e proprio cuore pulsante della comunità costigliolese.

Gli studenti tra primarie e medie saranno 230 distribuiti in 16 classi oltre a laboratori e ampi spazi comuni.

All'interno del polo scolastico si respira ancora l'odore di nuovo, con gli ultimi arredi appena scartati e gli operatori impegnati nelle pulizie in vista del suono della prima campanella. Alcune rifiniture, come l’installazione di un doppio ingresso, sono state posticipate, mentre il cantiere della palestra è ancora in corso e sarà ultimato nei prossimi mesi.

Nel frattempo, le lezioni di educazione fisica si terranno nel campo da ‘padel’ del vicino centro sportivo.

Per quanto riguarda l’accesso alla scuola, nei primi giorni si entrerà da piazza Vittorio Emanuele II (piazza Nuova) , che diventerà poi un’entrata secondaria una volta che l’ingresso principale sarà pronto.

Sulla piazza saranno disponibili parcheggi per le auto. Per motivi di sicurezza, non sarà possibile sostare nelle vicinanze del plesso scolastico, poiché l’accesso sarà riservato agli scuolabus.

Il sindaco di Costigliole, Fabrizio Nasi, ha dichiarato: “È stata una vera corsa contro il tempo, ma tutti, dall’impresa agli operatori scolastici, dagli insegnanti, agli amministratori e dipendenti del Comune, hanno fatto del loro meglio per consegnare la scuola in tempo per l'inizio delle lezioni. Siamo orgogliosi di presentare ai costigliolesi una struttura moderna e funzionale, esteticamente gradevole, dotata di un sistema di aerazione meccanica controllata che garantisce benessere e comfort. Inoltre, alcune aule sono sdoppiabili grazie a separé mobili e insonorizzati”.

Nelle prossime settimane si procederà al completamento dei lavori esterni, resi possibili dai fondi Fesr (Fondi europei di sviluppo regionale).

L'obiettivo è armonizzare l'intera area circostante il polo scolastico, mettendo in collegamento piazza Vittorio Emanuele II con l’area archeologica e con gli impianti sportivi, oltre a migliorare l’accesso alla scuola materna che si trova a poca distanza.

Il sindaco ha inoltre annunciato che, “Una volta terminata la Sagra dell’Uva Quagliano (in programma il 29 settembre), sarà organizzata un'inaugurazione ufficiale, coinvolgendo famiglie e autorità per mostrare i nuovi locali. Sarà un momento di festa e di orgoglio per tutta la comunità”.

L’intero edificio è privo di barriere architettoniche ed è dotato di ascensore che consente l’accesso ai piani superiori. Le classi dalla prima alla terza primaria sono situate al piano terra, mentre le classi quarta e quinta della primaria e le medie si trovano al primo piano. La scuola è collegata al sistema di teleriscaldamento del paese, garantendo un'efficienza energetica elevata.

In attesa dell’inaugurazione ufficiale, mercoledì mattina, 11 settembre, primo giorno di scuola, gli amministratori saranno presenti all'ingresso per accogliere gli studenti.

Il vicesindaco Nicola Carrino con delega al Bilancio spiega: “L’amministrazione comunale ha inoltre approvato nuove misure a sostegno delle scuole, tra cui l’assistenza per l’autonomia e la disabilità, nonché la previsione del servizio di pre-ingresso scolastico. Gli arredi della scuola, acquistati con fondi comunali per un valore di circa 140 mila euro, saranno completati nei prossimi mesi con ulteriori investimenti”.

Intanto la professoressa Maria Angela Aimone, nuova dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo di Venasca – Costigliole Saluzzo, insieme a maestri e professori, ha visitato il nuovo polo scolastico mentre gli ultimi lavori di pulizia e preparazione degli ambienti sono in corso.

Grazie alla collaborazione di tutti, la nuova scuola di Costigliole è pronta ad accogliere studenti e insegnanti per un anno scolastico che si prospetta ricco di novità e progetti innovativi.