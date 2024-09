Torna l’appuntamento con l’Ultra Trail del Moscato d’Asti

Nelle Langhe del Moscato, a Santo Stefano Belbo, ritorna l’UTDM - Ultra Trail del Moscato d’Asti, una delle più grandi manifestazioni sportive e gastronomiche del Piemonte.

Nell’ultimo week end di settembre si avranno ben nove diverse proposte outdoor, per runners o per amanti dell’escursionismo, che coinvolgeranno i territori di altri 14 Comuni della zona del Moscato e della nocciola tonda gentile.

L’Ultra Trail del Moscato d’Asti comprende quattro percorsi di gara intitolati prendendo spunto dai romanzi di Cesare Pavese con partenza comune dalla piazza Umberto I di Santo Stefano Belbo.

Il primo, “La 100 km delle Langhe Unesco – Magistra Langarum”, è lungo 106 km con 5000 metri di dislivello. Il secondo, “Lavorare stanca”, è lungo 54 km con 2800 metri di dislivello. Il terzo percorso, “Paesi tuoi”, si snoda per 21 km con 1100 metri di dislivello. Infine il “Sali scendi”, di lunghezza 10 km con 400 metri di dislivello (gara competitiva e non competitiva).

Venerdì 27 settembre, alle ore 22, vi sarà la partenza in notturna della gara podistica di UltraTrail Running di 106 km, il sabato 28, nel pomeriggio quella della Kids Fun Run, la corsa dei ragazzi dedicata a tutti gli studenti delle scuole primarie della zona fino a 13 anni e domenica 29 settembre tutte le altre gare e camminata enogastronomica.

I diversi itinerari sono adatti agli sportivi già abituati a correre su sentieri e agli esperti del trail-running, ma anche agli stradisti in quanto i tracciati non presentano fondi particolarmente sconnessi.

Chi invece è meno allenato per il trailrunning, ma altrettanto curioso di esplorare le Langhe del Moscato, può scegliere tra diverse proposte alternative come partecipare ad altri percorsi non competitivi.

Sono previste infatti due camminate di NordicWalking (21 km e 10 km), una Camminata Enogastronomica di 7 km suddivisa in sette tappe tra i vigneti e gli agriturismi della zona. Alla fine delle gare importantissimo sarà il Terzo Tempo.

Sotto la struttura coperta ottocentesca del mercato sulla piazza dell’arrivo, gli atleti potranno scambiarsi impressioni e godersi il meritato ristoro dopo le fatiche, con il pranzo completo compreso nell’iscrizione a base di prodotti e vino locali e visitare l’Expo Trail con mercatini, prodotti del territorio e materiale tecnico per gli sportivi, con il contributo del Consorzio dell’Asti Spumante e Moscato d’Asti.

Oltre 1500 gli iscritti all’ultima edizione, per una manifestazione che sempre più rappresenta un valido prodotto turistico per tutto il territorio di Langhe Monferrato Roero. Un insieme di proposte a misura di runners e di cultori delle camminate, del buon cibo, del vino, ma non solo, perché l’evento offre a sportivi e camminatori, la possibilità di esplorare i meravigliosi paesaggi tra la valle Belbo e la valle Bormida.

Per tutte le informazioni e iscrizioni:

Iscrizioni on line su www.wedosport.net

Sito: www.dynamic-center.it/eventi.

Mail: info@dynamic-center.it Cell: 3201814142

Sui Social Facebook e Instagram @traildelmoscato