Santo Stefano Belbo, nelle cantine Duchessa Lia la cerimonia di consegna del Premio Pavese 2024

“Questo è il luogo che la nostra famiglia ha voluto creare per accogliere amici, collaboratori, clienti e siamo molto felici di aver aperto le porte ai vincitori del Premio Pavese 2024 e a un pubblico molto numeroso che ci conferma di aver fatto la scelta giusta. Il legame profondo che ci avvicina alla visione di Cesare Pavese si esprime dal 1953 nel lavoro che la nostra famiglia alla sua terza generazione svolge a Santo Stefano Belbo, ed è una testimonianza autentica della natura di questo territorio vitivinicolo. Proprio in questo momento siamo in vendemmia e stiamo vivendo quel periodo di passione in cui gli oltre 170 viticoltori che conferiscono alle nostre cantine vedono il risultato del lavoro di un anno. Mi piace pensare che ci sia una comunanza con l’emozione dei premiati, che vedono riconosciuto il loro impegno e la loro passione”.

Così Riccardo Capetta, presidente delle Cantine Capetta, commenta il successo della serata che domenica 8 settembre ha visto sul palco i vincitori del Premio Pavese 2024: Dacia Maraini per la narrativa, Silvia Pareschi per la traduzione, Michele Cortelazzo per la saggistica e Antonio Sellerio per l'editoria, accompagnati da Lella Costa e Pierluigi Vaccaneo, direttore della Fondazione Cesare Pavese.