A Santo Stefano Belbo inaugurato il nuovo Micronido “Primi Passi”

A pochi mesi dall'inaugurazione della nuova Scuola dell’infanzia, avvenuta il 6 aprile scorso, sabato 7 settembre è stato ufficialmente inaugurato il Micronido di Santo Stefano Belbo. La cerimonia, con il tradizionale taglio del nastro, si è svolta in un clima di grande partecipazione: presenti, oltre al sindaco Laura Capra e ai componenti dell’Amministrazione comunale, anche diversi sindaci dei Comuni limitrofi, ma anche cittadini e famiglie che hanno voluto vedere da vicino la nuova realtà al servizio della collettività. A impreziosire la cerimonia, la benedizione impartita alla struttura dal parroco, don Francesco Blengio.

“Sono davvero orgogliosa, insieme all’intera Amministrazione comunale, di aver portato per la prima volta in paese un servizio così importante per le famiglie – ha dichiarato il sindaco Laura Capra –. Il Micronido sarà operativo con orari di accoglienza dalle 7.30 alle 18.00, offrirà anche la possibilità di scegliere la mezza giornata e di usufruire del servizio mensa. Sarà gestito da educatori qualificati della Cooperativa Alice di Alba”.

“Il Micronido è ospitato nei nuovissimi locali della Scuola dell’infanzia, in via Monsignor Bussi – spiega il consigliere comunale con delega all’Istruzione, Valentina Robba –. Anche qui, come per la Scuola d’infanzia, abbiamo prestato la massima attenzione all’efficienza energetica, alle prestazioni antisismiche e alla modernità degli spazi. Pur essendo uno spazio separato, con ingresso indipendente, gode degli stessi vantaggi della Materna, essendo in una zona comoda ai servizi pubblici e con un ampio parcheggio”.

Il Micronido “Primi Passi” è rivolto ai bambini dai 12 ai 36 mesi e inizierà la sua attività mercoledì 11 settembre. I genitori interessati a ricevere maggiori informazioni possono rivolgersi all’Ufficio Anagrafe del Comune, di persona o telefonando al numero 0141/841818.