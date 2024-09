Fossano, continua a crescere l'offerta culturale della biblioteca civica

“Nelle prossime settimane – spiega la vicesindaco e assessore Donatella Rattalino – tornerà operativo il teatrino sito al secondo piano della biblioteca e sarà il nuovo cuore pulsante dell’attività educativa-culturale all’interno del Castello degli Acaja. Con l’apertura alle scuole della Biblioteca dei Ragazzi, spostata provvisoriamente per permettere la ripartenza malgrado i lavori di messa in sicurezza, stiamo avendo l’opportunità di porci di fronte a nuovi interlocutori con cui lavorare a importanti progetti dal punto di vista pedagogico. D’altra parte, e non di meno importanza, il Castello degli Acaja è anche centro museale e per questo rinnoveremo la convenzione con l’Atl del Cuneese per la gestione dell’ufficio turistico, in scadenza a fine anno. In un’ottica di crescita dal punto di vista turistico, grazie anche alle risorse messe in campo nelle settimane scorse, avremo la possibilità di inaugurare una nuova sala del percorso di visita entro gennaio”.