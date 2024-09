Alba, Parma e Bergamo protagoniste nella città emiliana per la terza edizione di "Tipicamente Uniche" [FOTO]

Un rito, ormai, che travalica i confini regionali e riunisce in un solido e proficuo sodalizio le tre Città Unesco per la Gastronomia italiane, vale a dire Alba, Bergamo e Parma. Si è celebrata con successo a Parma, sabato 7 e domenica 8 settembre scorsi, la terza edizione dell’evento “Tipicamente Uniche”, organizzato dalle Associazioni commercianti delle rispettive realtà.

Il taglio del nastro ha inaugurato lo splendido quadro che “Tipicamente uniche” è diventato in breve tempo. A ospitare l’evento è stato il Trottatoio della Pilotta, cornice ideale per gli esclusivi protagonisti di questo dipinto: i prodotti tipici Dop e Igp delle tre Città Creative Unesco per la Gastronomia, posti in risalto dagli incontri con i consorzi di tutela dei tre territori, dai cooking show, dalle degustazioni e dall’area mercato con il meglio delle eccellenze enogastronomiche.

Un’opera che è stata molto apprezzata da un pubblico qualificato: tanti i parmensi che hanno preso parte alla manifestazione in piazza della Pace. Una grande componente dei partecipanti è pervenuta poi dall’afflusso turistico nazionale e internazionale di cui gode la città di Parma.

Il successo della manifestazione costituisce ovviamente un punto d’orgoglio per le tre ideatrici, le Ascom Confcommercio di Alba, Bergamo e Parma, che hanno rafforzato le fondamenta del sodalizio, così da valutare di riproporre nei prossimi anni il progetto “Tipicamente uniche”, con alcune novità.

All’inaugurazione erano presenti Michele Guerra, sindaco di Parma, Alberto Gatto, sindaco di Alba, Elena Carnevali, sindaca di Bergamo, Vittorio Dall’Aglio, presidente Ascom Parma, Giuliano Viglione, presidente ACA Alba Associazione Commercianti Albesi, e Giovanni Zambonelli, presidente Confcommercio Bergamo.

Oltre agli espositori presenti nell’area mercato, gli approfondimenti tematici nell’area istituzionale hanno visto protagonisti l’Enoteca Regionale Piemontese Cavour – con il direttore Marco Scuderi -, il Centro Nazionale Studi Tartufo – con il direttore Mauro Carbone, il presidente Antonio Degiacomi e il trifolau Tino Marolo -, la Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa – con il Gran Maestro Ginetto Pellerino e i confratelli Giacomo Ferreri e Bruno Delpiano. Il Cooking show è stato presentato dallo Chef Luciano Tona, ambasciatore di Alba Città Creativa per la Gastronomia UNESCO.

«Insieme alle Ascom di Parma e Bergamo, per il terzo anno abbiamo rappresentato i territori nel contesto della rassegna Tipicamente Uniche – affermano per ACA il presidente Giuliano Viglione e il direttore Fabrizio Pace -. L’evento valorizza i prodotti delle tre Città Creative Unesco per la Gastronomia, per i quali costituisce un momento di visibilità e promozione eccezionali. La terza edizione è stata l’occasione per fare un bilancio della collaborazione e, visto il successo ottenuto, tutti gli attori concordano sul fatto che si siano verificate le condizioni per una prosecuzione della manifestazione. Ringraziamo Parma per la splendida accoglienza e per l’ottima organizzazione, e ci salutiamo con un amichevole e propositivo “arrivederci”».

«Il Distretto Gastronomico delle Città Creative Unesco per la Gastronomia, formato da Alba, Parma e Bergamo, ha dato vita ad un nuovo evento che ha permesso di suggellare e rafforzare il legame tra le nostre realtà – rimarca il sindaco di Alba, Alberto Gatto -. Grazie all’accordo fra le rispettive associazioni commercianti nei giorni scorsi a Parma, con il progetto Tipicamente Uniche, si è rinnovato il patto per promuovere i prodotti tipici, ma anche proposte turistiche nelle nostre tre aree. Al centro, le eccellenze enogastronomiche dei nostri territori. Un incontro significativo che dimostra come lavorare in rete dia importanti risultati e anche nuovi stimoli».