Domenica 15 settembre Fossano ospita Sport in Piazza [VIDEO]

Con il 10° Trofeo Balocco CRF Città di Fossano, 2° Memorial Aldo e Alberto Balocco è ufficialmente iniziata la stagione sportiva nella città degli Acaja.

Chiuso con successo l'evento calcistico, Fossano si prepara a Sport in Piazza: appuntamento domenica 15 settembre al parco cittadino di viale Alpi.

“Parteciperanno tantissime associazioni sportive del territorio di Fossano e non solo. Sarà un momento di aggregazione importante per mettere proprio in piazza quelle che sono le discipline sportive e farle provare attivamente ai ragazzi – spiega Danilo Toti, assessore allo Sport e Impiantistica sportiva -. La novità di quest'anno è che, a fianco delle associazioni sportive, ci sarà uno spazio dedicato alle associazione di volontariato che potranno così farsi conoscere dal territorio e dalle famiglie fossanesi che gireranno per il parco cittadino”.

A proposito di sport, è forte l'attenzione da parte dell'amministrazione comunale per tutte le associazioni sportive, da tutti i punti di vista, anche per quanto riguarda le strutture.

Ancora Toti: “Verrà ristrutturata la palestra comunale ferma da troppo tempo, con i lavori che inizieranno presumibilmente dopo la fine della stagione sportiva.

Il Fossano Calcio ha poi realizzato un nuovo campo a sette che verrà inaugurato a fine settembre e sarà intitolato ad Aldo e Alberto Balocco.

Sono stati assegnati i lavori per gli spogliatoti del campo nuovo da calcio e rugby di Santa Lucia.

C'è stato poi un intervento di rimozione di due piante pericolanti al campo da baseball.

Ed è infine in programma la realizzazione di una nuova palestra vicino al palazzeto dello sport che ci permetterà di avere uno spazio in più da assegnare alle associazioni, con attenzione a ogni disciplina sportiva”.