Rinnovo Consiglio provinciale: le tre liste in campo ammesse

Sono tre le liste di candidati per il rinnovo del Consiglio provinciale depositate in sede a Cuneo entro la scadenza di lunedì 9 settembre e ammesse dopo le verifiche previste dalla normativa. La Commissione Elettorale della Provincia ha esaminato tutte le candidature confermando la regolarità formale delle procedure. Alle elezioni di secondo livello, che si svolgeranno domenica 29 settembre dalle 8 alle 20, voteranno soltanto sindaci, assessori e consiglieri comunali nei quattro seggi allestiti a Cuneo (Centro incontri della Provincia), Alba (Reparto Viabilità a Roddi), Mondovì (sala comunale delle Conferenze) e Saluzzo (Il Quartiere, sala tematica). Gli scrutini inizieranno alle 10 di lunedì 30 settembre, in ognuna delle quattro sezioni.

L’elezione per il Consiglio provinciale di Cuneo non prevede, invece, il rinnovo della caria di presidente perché questo mandato dura quattro anni invece di due anni come per i consiglieri.