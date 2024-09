Barge Bene Comune: “Chiederemo a sindaco e giunta di rivedere le tariffe sul trasporto scolastico”

Dal gruppo di minoranza “Barge Bene Comune” riceviamo e pubblichiamo:

“L'amministrazione guidata dal gruppo Barge Bene Comune aveva dimostrato – nella precedente consiliatura - di avere a cuore il sostegno alle famiglie dei nostri piccoli bargesi che vivono nelle frazioni, come dimostra il grafico allegato relativo ai costi dello scuolabus, che vede per il corrente anno scolastico un aumento di 90 euro, che non è giustificato da un pari aumento del carburante, ma dal fatto che l'amministrazione comunale del sindaco Beccaria, a differenza della nostra, non ha più destinato in merito alcun contributo.

Ci siamo sempre battuti contro gli aumenti del Servizio di Trasporto Scolastico, anche dopo il 2021 quando il prezzo della benzina è andato alle stelle. Di questo aumento sul servizio di trasporto scolastico, che tocca quasi il 40% e che pare destinato a salire, visto che il prossimo anno ci sarà il nuovo appalto, noi smentiamo categoricamente di essere al corrente e tanto meno favorevoli.

Queste sono decisioni che in Comune vengono prese dalla Giunta e dal Sindaco, senza obbligo di dialogo con la minoranza come è successo in questo caso.

Viste le numerose segnalazioni pervenuteci e la mail arrivata al nostro indirizzo,come gruppo chiederemo con un' interrogazione in consiglio comunale al gruppo di maggioranza Tradizione e Futuro un eventuale ritocco al ribasso delle tariffe per l’anno 2024/25 e una modifica del regolamento che permetta a tutti la rateizzazione del costo del trasporto verso la scuola.

Ogni amministrazione ha la facoltà di decidere dove destinare le risorse comunali, ma ha anche l’obbligo di garantire alle famiglie un sostegno per il diritto allo studio, così che nessun cittadino venga discriminato per il fatto di vivere nelle frazioni di Barge, quelle frazioni che sulla carta erano al centro del programma elettorale della lista Tradizione e Futuro”.