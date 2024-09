Cuneo Granda Volley ed Auxilium Cuneo: una partnership per il futuro

È chiaro che nel mondo dello sport la collaborazione occupi uno spazio importante tanto quanto la competizione. Per questo motivo Cuneo Granda Volley ed Auxilium Cuneo hanno deciso di unire le forze, dando uno sguardo attento alle leve più giovani.

In particolare la collaborazione è volta ad aumentare il lavoro svolto sulle attività di base, partendo dal minivolley, aiutando così le giovani atlete nella propria formazione. Infatti il lavoro sarà svolto condividendo allenatori, palestre ed esperienze. Così due realtà di punta del nostro territorio, soprattutto per quanto fatto con i più giovani, hanno deciso di unire le forze.

“Siamo contenti di questa collaborazione che nasce dalla voglia di fare qualcosa di importante insieme. Vogliamo proporre una partnership che possa lavorare su più livelli per il bene della ragazze. Infine sono convinto che questa collaborazione possa continuare e migliore negli anni futuri”. Queste le parole di Marco Dutto, presidente Auxilium Cuneo.

“Per noi è una partnership importante che ci permetterà di attrarre sempre più ragazze verso la pallavolo. In particolare la condivisione di luoghi e persone sarà fondamentale per la crescita delle ragazze, non solo sportivamente, ma come persone”. Queste invece le parole di Barbara Pasqua, presidente dell’Academy Cuneo Granda Volley.

I vari Open Day si terranno nel mese di settembre: per iscriversi è necessario contattare Chiara Frigerio al numero 329 46 18 777 oppure alla mail chiara.frigerio@cuneograndavolley.it.