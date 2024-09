Gli Aib e Protezione civile di Borgo San Dalmazzo festeggiano 30 anni a servizio della comunità

Celebrare trent’anni di vita in un giorno. Non un’impresa facile, a maggior ragione quando si tratta dell’Associazione Antincendi Boschivi e Protezione Civile di Borgo San Dalmazzo.

Nata su iniziativa di un numero ristretto di borgarini già attivi sul territorio, per regolarizzare un’attività svolta da tempo, nel corso degli anni l’Aib-Pc ha saputo aggregare persone nell’unico interesse di aiutare il prossimo, senza mai chiedere nulla in cambio.

Fondamentale negli anni l’appoggio mai mancato da parte dell’Amministrazione Comunale di Borgo San Dalmazzo.

Tante persone sono passate in trent’anni, hanno collaborato ed hanno creato un ambiente amichevole. “Si tratta di un traguardo importate – interviene Daniele Tallone, presidente Aib-Pc – che ci proietta in un futuro nel quale il volontariato sarà sempre più a fianco della popolazione e dell’Amministrazione Comunale”.

Il programma della festa del 21 settembre prevede:

ore 8,00, arrivo partecipanti e registrazione

ore 8,30, assembramento

ore 9,00, sfilata per le vie del Centro Storico

ore 9,45, benedizione dei volontari e dei mezzi

ore 10,15-12,30, “Noi con Voi, 30 anni di Aib al servizio della Comunità”

ore 12,45, rinfresco in Palazzo Bertello

“Ringrazio tutti i volontari – precisa Tallone – i componenti del Consiglio direttivo, passati e l’attuale ed i Presidenti per quanto fatto per la Comunità. Se la squadra Aib-Pc di Borgo San Dalmazzo è portata ad esempio in provincia, in regione e in Italia è grazie a coloro che utilizzano il proprio tempo libero per aiutare gli altri senza pretendere nulla in cambio”.