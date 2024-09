La Cuneo-Ventimiglia ostaggio degli scioperi, la rabbia di una lettrice: "Dov'è la nostra politica?"

Da settimane sono in corso, in Val Roya, gli scioperi del personale operativo nel tratto francese della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia. Inevitabili le ripercussioni che, quasi giornalmente, colpiscono gli utenti della tratta.

Ieri una vera odissea, oggi il traffico è previsto regolare e domani, di nuovo, sono previsti disagi a partire dalle 13, quando il personale tornerà ad incrociare le braccia, interessando il coinvoglio in partenza da Cuneo alle 14.41, che si fermerà a Limone; il Ventimiglia-Cuneo delle 16.20; il Cuneo-Ventimiglia delle 17.15, anche questo in arrivo solo fino a Limone e, infine, il Ventimiglia Cuneo delle 18.49.



Un disastro. Difficile chiamare in altro modo la situazione di questa linea ferroviaria, nonostante il ritorno delle quattro coppie di treni circolanti e nonostante i mille sforzi che si sono fatti per mantenere attivo un collegamento che, sulla carta, stante la chiusura del tunnel di Tenda, dovrebbe essere strategico.

Ancora più strategico dopo l'avvio, lo scorso 2 settembre, dei lavori che interesseranno per ben 15 mesi la tratta ferroviaria tutta francese tra Breil e Nizza. I treni Trenitalia Ventimiglia - Breil - Tende - Cuneo non sono interessati da questi lavori, ma gli scioperi ad oltranza stanno mettendo KO i collegamenti. E creando infiniti problemi all'utenza, a partire da chi li utilizza per recarsi al lavoro. Comprensibile lo sfogo di una nostra lettrice, esasperata.

"Da settimane la tratta Cuneo-Ventimiglia è ostaggio di scioperi, soprattutto in Francia... Dov'è la nostra politica, dov'è il nostro assessore ai Trasporti? Come possono lasciare che centinaia di persone che lavorano o studiano e che dipendono dal treno, visto che i collegamenti stradali sono interrotti, continuino a sopportare questa situazione su una linea vitale e internazionale?".

Abbiamo contattato, per una replica, l'assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi. "Capisco la rabbia degli utenti, ma scioperare è un diritto... in Francia, poi...", commenta. Aggiungendo che la mancanza di un primo ministro per oltre due mesi ha complicato i rapporti con i nostri cugini d'Oltralpe. "E' previsto un sopralluogo dell'ambasciatore francese al tunnel di Tenda per i primi giorni di ottobre. Queste sono le informazioni che abbiamo. Se la visita sarà confermata, la Regione ci sarà e in quell'occasione affronteremo diversi argomenti, tra i quali quello della ferrovia".

Nel frattempo, gli aspiranti passeggeri non possono che affidarsi alle puntuali e utilissime informazioni diffuse dal canale whatsapp "Osservatorio ferrovia del Tenda", dove ci sono aggiornamenti continui sui convogli e sugli scioperi, purtroppo frequentissimi.